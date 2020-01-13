В с.Чириковке Есильского района во время пожара погиб 73-летний мужчина

ДЧС

19:51 13 Января 2020

Вызов на пульт «101» поступил около 5 часов вечера. Спасатели прибыли на место через 20 минут. Общая площадь пожара составила всего 12 кв. метров. Ликвидировать его удалось спустя еще полчаса. На месте обнаружили тело 73-летнего мужчины. Всего с начала года на территории области произошло 11 пожаров. В огне погибли 5 человек, двое из которых — дети.

Игорь Балаев, начальник управления ДЧС СКО: 

— Сообщение о пожаре поступило от очевидцев. Сначала на место пожара прибыли добровольные пожарные формирования. С приспособленной техникой к тушению пожара. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем. Малогабаритный источник возгорания. В целом по пострадавшему мужчине: 46 года рождения, проживал один, собственного жилья не имел.

 

 

Анжелика Сычева

Читайте также

Спасатели провели очередной рейд по частному сектору Петропавловска
Спасатели Петропавловска локализовали пожар за 22 минуты
В Петропавловске от угарного газа погибла 49-летняя женщина
В СКО большегруз с природным газом опрокинулся в кювет
Спектакль на противопожарную тематику показали детям спасатели
Полицейские вынесли 4 детей из горящего дома в Айыртауском районе
Итоги минувшей недели подвели спасатели СКО
В этом году в автопарк департамента по ЧС поступило 14 новых машин
В Петропавловске горело семейное общежитие
ДЧС: фейерверки, петарды, салюты могут принести не только радость
В праздничные дни спасатели СКО работали в усиленном режиме
В с.Бесколь во время пожара погиб полуторагодовалый ребенок