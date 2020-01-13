В Петропавловске прошел международный турнир по акробатике

Шестнадцатилетний Александр Шашков акробатикой занимается с 5 лет. За плечами спортсмена — участие в престижных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира. В 2015-м, в Копенгагене он вошел в «восьмерку» сильнейших.

В 2019-ом в Португалии взял серебро. В этот зал почти 10 лет назад его привел отец. С тех пор ежедневные тренировки, которые требуют большой силы воли и выносливости.

Александр Шашков, участник соревнований, г.Петропавловск:

— Сегодня прошла квалификация, где я очень хорошо выступил. Завтра пройдет финал. Завтра я хочу сделать новую комбинацию. Чтобы понравилось моему тренеру и в дальнейшем, чтобы ездить на разные турниры.

Международный турнир по спортивной акробатике, прыжкам на батуте и акробатической дорожке проходит в Петропавловске в шестой раз. Он посвящен памяти заслуженного тренера Казахской ССР Анатолия Ямпольского, основоположника этот вида спорта в нашем регионе. В Петропавловск приехали 250 спортсменов. Самым старшим акробатам -18 лет, младшим — 9.

Ринат Белогонов, руководитель специализированной ДЮСШ по акробатике и прыжкам на батуте:

— На наших соревнованиях присутствуют два города из Узбекистана — это Самарканд и Ташкент. Семь городов России и восемь городов Казахстана.

В программе соревнования — выступления акробатических пар. В первую очередь здесь оцениваются хореография, комбинированные упражнения участников. Одиннадцатилетний Серафим Вяткин приехал из Узбекистана. Говорит, — выступать в паре непросто, ведь на нем большая ответственность не только за себя, но и за партнершу.

Серафим Вяткин, участник соревнований, г.Ташкент, Узбекистан:

— Мне было тяжело, я волновался, но у нас все получилось. Мне понравилось, как я выступил. Я думаю, что мы займем второе место.

Соревнования продлятся 3 дня. Призеров наградят дипломами и медалями, а лучшие ребята войдут в сборную Казахстана.

Анастасия Остертак