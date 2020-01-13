В ОКЦ Петропавловска прошёл праздничный концерт

Всё свое свободное время Валерия Головина отдает танцам. Так она выражает свои чувства и эмоции. На новогоднем концерте народная студия «Куанамын» исполнила «Вальс цветов». Своими выступлениями коллектив радует не только североказахстанцев.

Девушки побывали в России, Грузии и Франции. Недавно они ездили в соседнюю солнечную страну и привезли оттуда лучшие награды.

Валерия Головина, участница народной студии танца «Куанамын»:

— В этом году мы ездили в Узбекистан, город Ташкент. Там мы участвовали в фестивале «Танцуй всей душой». И заняли два Гран-при и одно первое место.

Больше 200 воспитанников центра творчества детей и юношества подготовили свыше трех десятков номеров. Красочные наряды, от которых невозможно оторвать взгляд, динамичные танцы, нежные голоса.

Каждый ребёнок живёт творчеством. Девятилетняя Аяжан Серикова репетирует и с преподавателем, и дома. Говорит, чтобы добиться успеха, нужно много заниматься.

Аяжан Серикова, участница ансамбля эстрадной песни «Айналайын»:

— Заниматься вокалом я начала недавно, в сентябре прошлого года. Больше всего мне нравятся эстрадные песни. А Жанар Дугалова для меня — пример талантливого артиста.

В зале аншлаг. Все взгляды прикованы к сцене. Для ребят это не просто праздничное выступление. Они показали то, чему научились за последние полгода.

Джамиля Кужубаева, заведующая методическим кабинетом ОЦТДЮ:

— Первая половина учебного года была очень плодотворная для творческих коллективов областного центра творчества детей и юношества, которые в очередной раз подтвердили своё мастерство, профессиональный уровень на международных и республиканских конкурсах детского творчества.

Такие концерты здесь проводят 4 раза в год. В следующий раз юные таланты встретятся со зрителями в преддверии 8-го марта.

Айгерим Муканова