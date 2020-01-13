В честь 175-летия Абая в РК проведут порядка 500 мероприятий

В год 175 -летия со дня рождения казахского поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева Президент страны создал специальную комиссию по подготовке празднования юбилея. По всему Казахстану запланировано проведение порядка 500 различных мероприятий.

Это выставки, айтысы, фестивали, театральные постановки, челлендж, открытые уроки в школах, перевод произведений Абая на разные языки и многое другое. В Назарбаев интеллектуальной школе уже составили свой план работы.

Бахытжан Турсынов, учитель казахского языка и литературы НИШ:

— В нашем учебном заведении есть кружок поэтов. Там мы будем знакомить всех и рассказывать о произведениях Абая, а еще проводить различные мероприятия. В этом году пройдут Абаевские чтения. В них примут участие преподаватели и учащиеся нашей школы. Речь будет идти о трудах великого мыслителя.

Абай Альжанов