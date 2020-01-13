Полицейские СКО поймали двух наркоторговцев

Правоохранительные органы

20:06 13 Января 2020

Онлайн-шопинг для удобства покупателей! Двое жителей Петропавловска открыли свой интернет-магазин. Казалось бы, повод для гордости. Только продавали они синтетические наркотики. Местные любители солей и спайсов ими заинтересовались, как и стражи порядка. Они долго сидели «на хвосте» и прикрыли «нарколавочку».

Жандос Басыбаев — начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО: 

— Сложность заключается в том, что сбыт синтетических наркотиков проходит посредством интернет-ресурсов с применением высокотехнологичных методик. Тем не менее, это не было преградой для нашего подразделения: мы проанализировали деятельность наркосбытчиков и 8 января задержали.

Интернет-торговцами оказались жители Петропавловска 28-ти и 30-ти лет. На их съемной квартире полицейские нашли подготовленные для закладок свертки солей и спайсов. Изъяли смартфоны и сим-карты. Обнаружили также большой полимерный сверток.

Изъятое направили на экспертизу. Подозреваемые сейчас находятся под стражей. С начала года это первое задержание продавцов синтетики в СК. К слову, ударным для полицейских стал 2019-ый. За 12 месяцев выявили одну нарколабораторию и 162 интернет-ресурса, занимавшихся продажей наркотиков. В отношении троих распространителей «синтетики» ведется расследование.

 

 

Айгерим Мукашева

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