На расчистку дорог от снега в Есильском р-не выделили 4 млн тенге

Осадков этой зимой в регионе было немного, но январь начался с обильных снегопадов. Если в городе на улицах работают коммунальные службы, то в райцентрах на смену выходят механизаторы. С 6 утра по улицам Явленки ездят трактора.

В это время и машин почти нет, и пешеходов. Владислав Развеев пятый год трудится механизатором. Летом работает на полях, зимой чистит улицы. Сначала убирает снег в центре, потом на окраинах.

Владислав Развеев, механизатор:

— Чистим и вывозим до позднего вечера, чтобы людям не мешать. Каждый день, конечно, не вывозим. Когда сильный снегопад, вообще допоздна работаем. Часов до 11. Бывает иногда даже по 2 трактора выезжаем.

Жители Явленки на плохие дороги не жалуются. Говорят, — снег убирают вовремя. Дети спокойно добираются до школы, взрослые — до работы.

Сельчане:

— Дороги нам чистят постоянно. Аким нам постоянно уделяет время.

— Видите — везде дорога чистая, что еще надо. Для проезда машин свободно, для тротуаров свободно.

— У нас молодцы, дороги регулярно чистят. Не успеет снег упасть, наутро уже нет. Я рано просыпаюсь, всегда слышу, как тракторы гудят и до самого позднего вечера. Нам с этим очень повезло. Никогда по колено в снегу не застреваем.

По словам акима Явленского сельского округа, на уборку снега этой зимой из районного бюджета выделили порядка 4 млн тенге. Столько же единиц техники выезжает на улицы райцентра. Вся она находится на балансе акимата.

Мнайдар Тлеукин, аким Явленского сельского округа:

— В данный момент хотел сказать,что переулки все очищаются. Проводятся работы и будут до конца проводиться. Выезжает техника, прочищает. Если мало осадков, только одна единица техники. Если осадков много, на помощь приходят сельхозпроизводители.

Не остаются без внимания и межпоселковые дороги. Здесь на помощь приходят сельхозтоваропроизводители. Специалисты говорят, — после сильных снегопадов за день из районного центра вывозится до 13 тысяч кубов осадков.

Анжелика Сычева