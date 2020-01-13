ХК «Кулагер» играл на выезде с атырауским «Бейбарысом»

В первом поединке «скакунам» удалось одолеть соперников со счетом 4:3. Отличились форвард Евгений Попитич, капитан команды Ильгиз Нуриев и Станислав Логинов. Но в следующей игре фортуна оказалась не на нашей стороне. Хозяева льда смогли реабилитироваться и нанести ответное поражение подопечным Александра Троицкого.

Кулагеровцы пропустили 4 шайбы, а забили лишь две. В составе нашей команды отличились все те же Евгений Попитич и Станислав Логинов. Сейчас наши хоккеисты с большим отрывом закрепились на 6 месте в турнирной таблице. В активе «скакунов» 70 очков. Следующие матчи они проведут 16 и 17 января в Ташкенте против команды «Хумо-2». А домашние игры состоятся 25 и 26 января.

Абай Альжанов