Гриппом заразились 32 североказахстанца, среди них есть дети и беременные

С начала эпидсезона, то есть с октября, с жалобами на ОРВИ к врачам обратились порядка 12 тысяч североказахстанцев, 43 из них готовятся стать мамами. Большинство заболевших — дети. За 3,5 месяца около тысячи малышей переболели ОРВИ, почти 70% инфицированных — ребята до 14 лет. Это ниже порогового уровня.

Пик заболеваемости ещё впереди. Но уже сейчас в городских поликлиниках наплыв пациентов. Детские кашель и чиханье в коридоре не смолкают. Почти все с симптомами ОРВИ. Среди них и сестрёнки Локалины. Анастасия и Ангелина уже неделю не ходят в садик. Заболела одна и заразила другую. Зато дома сидеть не скучно.

Анастасия Локалина:

— Я заболела. Кашель и температура. Болеть не хочу, хочу в садик.

Участковые врачи принимают по 40 детей за смену, а обычно вдвое меньше. Участились и вызовы на дом.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Почти три четверти подхвативших ОРВИ в новом году — дети. Каждый пятый — школьник. Но массовых вспышек врачи пока не зафиксировали. После праздников и каникул дети просто не успели заразить друг друга. На карантин детские сады и школы не закрывали. К слову, для этого количество заболевших должно быть не менее 20%.

Такая же ситуация по гриппу. Не щадит ни взрослых, ни детей. Так ещё и нашу область атаковал раньше срока. Обычно первые случаи заражения регистрировали в конце декабря, в этом эпидсезоне на месяц раньше. Лабораторно подтвердили 32 случая. Больше половины — дети до 14 лет, ещё семеро — беременные женщины. Отмечу, все, подхватившие опасный вирус, не были привиты.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по СКО:

— У нас ежегодно 60 тысяч доз прививают против гриппа. Это позволило привить 10,9% населения. А эпидемический порог, когда мы говорим, что основная масса населения защищена, этот 10%.

Но некоторые вакциной пренебрегают. Прививка, говорят врачи, 100% защита от гриппа. Такой эффект никакая настойка или лук с чесноком не дадут. Главное, чтобы это лечение не привело к последствиям, порой даже опасным для жизни. Вовремя не вылеченные грипп и ОРВИ могут обернуться серьезными болезнями.

Марина Воробец, заведующая педиатрическими участками городской поликлиники №1:

— Лёгочные осложнения: бронхит, воспаления лёгких, пневмония. Внелегочные осложнения: менингит, энцефалит.

Ещё часто за безобидным, как мы думаем, ОРВИ может скрываться другая болезнь со схожими симптомами. Так было у полуторагодовалого Мустафы. Температура, одышка. Думали ОРВИ, оказался бронхит. Хорошо, что вовремя обратились к врачам.

Асем Такирова, жительница г.Петропавловска:

— Получаем уколы, приходим на приём к врачу. Сейчас малыш чувствует себя хорошо. Идём на поправку.

Но к врачам обращаются не все. Многие переносят болезнь на ногах, а этого делать ни в коем случае нельзя, особенно зимой. Если у вас высокая температура, мучает ломота в теле и слабость, нужно сразу обратиться к участковому.

Айгерим Мукашева