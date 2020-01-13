145 метровую ледяную горку вновь построили в Бесколе

Общество

19:30 13 Января 2020

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Один день, несколько десятков деревянных поддонов и пара леек с горячей водой понадобились пенсионеру из Бесколя, чтобы сделать вот эту 145 метровую горку. Желающие прокатиться на ней приезжают не только из Петропавловска, но и из районов региона. Причем не только дальних, но и ближних.

Дане Казиевой и её семье повезло, за адреналином и яркими эмоциями им не нужно никуда ехать, достаточно пройти пару кварталов. Женщина живет в Бесколе. Вторую зиму все выходные и праздники ходит в компании родных и друзей покататься на горку.

Дана Казиева, жительница с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Почти через день мы ходим с сыном на эту прекрасную горку. Хотелось бы поблагодарить тех людей, которые поработали над этой горкой, вложили свой труд. Во-первых, она безопасная, во-вторых — большой спуск, она длинная.

Громкий смех и радостные крики здесь можно услышать повсюду. И это не удивительно, ведь что может быть веселее и интереснее, чем зимой прокатиться с горки с ветерком. Расслабиться, забыть о рабочей суете, почувствовать себя ребенком не прочь и взрослые.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Мнение со стороны — это, конечно, хорошо. Но, чтобы узнать, какая она знаменитая — бескольская горка, на ней нужно хотя бы раз прокатиться. Мне, если честно, немного страшно, но желание и любопытство перевешивают.

Такой зимний досуг, наверное, никого не оставит равнодушным. Прокатилась вся наша съемочная группа, даже оператор не смог удержаться. Повезло и с погодой, было не очень холодно, а солнце над горкой буквально разливалось и наполняло своим светом все вокруг. А вот эти ребята, отдохнув от катаний, лепят снеговика.

Вся эта зимняя загородная сказка не получилась бы без усилий одного человека. Вот он — создатель знаменитой бескольской горки — 71-летний Юрия Краснопер, с маленьким мальчиком на спине катится вниз. Говорит, для него настоящее счастье — видеть радость в глазах детей и быть причастным к этому.

Юрий Краснопер, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Мы с женой сейчас живем вдвоем, дети в Россию уехали, чем-то надо заниматься. Когда приходишь сюда, начинаешь двигаться, дети приходят утром где-то в 10, с ними общаешься, получаешь удовольствие и радость. А когда вы сами с детьми катаетесь, вспоминаете молодость, детство, какое оно было веселое, озорное, начинаешь молодеть.

Больше всего людей здесь было во время новогодних праздников. Очередь выстраивалась в несколько колонн. Для атмосферы Юрий Адамович украсил территорию вокруг горки подсветкой, нарядил елку, ее, кстати, он растил около 15-ти лет. Североказахстанцы катаются здесь до поздней ночи, а когда уходят, создатель горки готовит ее к следующему дню.

Юрий Краснопер, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Чтобы вот так, как сейчас, дети катались, идеальным должен быть каток, плюс горка в идеальном состоянии. Я набираю в лейку теплой воды и поливаю края, горку поливаю.  Чищу, выметаю, у меня специальные есть инструменты для этого.

Горку Юрий Адамович планирует убрать только после Наурыза. До этого времени он рад видеть здесь каждого, кто захочет весело провести остаток зимы.

 

 

Дарья Пышмынцева

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