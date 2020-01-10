Подвели итоги года и вручили ключи от нового дома

Правоохранительные органы

20:37 10 Января 2020

В Аккайынском районе 12 сельских округов, там живут 18 700 человек. В прошлом году полицейские раскрыли 95% преступлений и правонарушений. Всего их было 154. За езду в нетрезвом виде задержали 61 водителя. Чтобы снизить эти показатели, нужно усилить профилактику, а также продолжить курс открытости и прозрачности в работе с населением.

Думан Таев — первый заместитель начальника ДП СКО:

— 2019 год был годом противодействию наркобизнесу. Этот год министр внутренних дел обозначил годом участковых инспекторов полиции. Поэтому мы принимаем сейчас ряд организационных мероприятий: составляется план, о том, как организовать и проводить эффективную работу во взаимодействии с общественностью.

Укрепление тыла районных участковых инспекторов в этом году начали именно с аккайынских полицейских. Служебное жилье получил 25-летний лейтенант Азатбек Темирханов. Дом площадью 75 квадратных метров расположен в селе Трудовое, это в 5 километрах от райцентра.

Павел Леонов, глава ТОО «Санта-Мария», Аккайынский район:

— Новый дом, я его строил с нуля. Я отстоял: отдать дом участковому. Меня поддержал аким района Рустем Мукашевич и мы решили отдать дом участковому.

Азатбек Темирханов на север Казахстана переехал с юга страны. Свою первую зиму в ожидании первенца он проведёт в тёплом доме.

Азатбек Темирханов, участковый инспектор отдела полиции Аккайынского района:

— Участок мой — Григорьевский сельский округ, там четыре деревни: Трудовое, Канжыгалы, Коктерек, Григорьевка. Население — 1080 человек. Дворов — 343. Сегодня вручили ключи от дома. Я рад, что руководство так нас поддерживает, создаются условия для хорошей работы. От нас требуется только работать.

Руководство департамента полиции планирует провести мониторинг жилищно-бытовых условий всех участковых инспекторов полиции региона.

 

 

Айгерим Муканова

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