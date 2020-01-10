Масштабная реконструкция вокзала, возведение многоэтажек, соцобъектов

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Ультрасовременная школа на месте ветхого и аварийного жилья. Для возведения этого учебного заведения снесли порядка 35 домов. Их владельцы получили благоустроенные квартиры на вторичном рынке, а петропавловские ученики — новую школу.

Светлые классы, просторные коридоры. Уже завезли новую мебель, кстати, петропавловского производства, скоро установят шкафчики для каждого ученика. Здесь школьники будут проводить значительную часть времени, говорит глава региона, потому обстановка должна быть позитивной. Добавить яркие цвета можно хотя бы в коридоре. Главное, чтобы спешка не отразилась на качестве. Подрядчик пока отстает от графика.

Серик Мухамедиев, руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства СКО:

— Школа должна была завершиться до конца года. За это начислены штрафные санкции. Подрядчиком является компания «Севимстальком». 2019 год для данной компании был тяжёлым. Много было нареканий. В том числе и от нас. Но школа, тем не менее, будет сдана до конца января.

В этот объект вложили свыше 1,5 млрд тенге. Такую же школу возведут по улице Уалиханова. Их строительство поможет решить проблему трёхсменного обучения в Петропавловске.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас останется проблема аварийных школ в Тайынше и Вишнёвке. Сейчас мы над этим работаем. В прошлом году 142 учебных заведениях провели капремонт. Приведен в соответствие температурный режим. Было много нареканий на перерасход энергии, тепла.

В этом году капитальный ремонт проведут больше чем в 60 объектах образования. Ветхое жильё, которое ещё осталось в Жас Оркене, никаким ремонтом не спасти. Скоро под колеса тяжёлой техники пойдут дома по второй линии улицы Горького.

На их месте уже в середине апреля начнут строить многоэтажки современные и тёплые. Как вот эти две 64 -квартирные. В одной из которых североказахстанцы уже отметили новоселье, благодаря госпрограмме «7-20-25».

Реализация жилья во втором доме только началась. Свободная планировка, 190 тысяч тенге за квадратный метр. Покупкой заинтересовались 50 человек. Спрос всегда большой, если строишь на совесть и в хорошем районе, — говорит глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В 2018 году было построено 2068 квартир, в 2019 – 2587 квартир. А в 2020 будет построено 2800 квартир. Но, я думаю, что мы и под 3 тысячи выйдем.

Современный подход предпринимательства. В Петропавловске завершается возведение оптово-распределительного центра. 6 тысяч квадратных метров, цеха и склады, офисные помещения. Всё для удобства бизнесменов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Здесь же заплатили налоги. То есть никуда не надо ходить, ездить по городу. Предприниматель не будет тратить своё время.

Сэкономит он и деньги, в таком центре посредники не нужны, работать можно напрямую с потребителем. Значит и цена товара снизится. Заинтересовались не только местные компании, но и бизнесмены из других регионов страны.

Дмитрий Шарапаев, генеральный директор ТОО «Радуга»:

— Мы озвучиваем цену – 1,5 тысяч за кв.м. Но входит всё. Охрана, пожарная, таможенные брокеры. А ещё — услуги жд тупика.

На месте вот этих развалин появится завод по выпуску ламинированной фанеры. Без неё в строительстве никуда, потому и спрос большой, а вот предложение намного отстаёт. В стране есть только один такой завод. Потому фанеру мы вынуждены привозить из соседних стран. Но скоро перспективное производство появится и в нашей области.

Айвас Бакиров, главный инженер ТОО «Реформ строй»:

— Завод в год будет изготавливать 18 тысяч кубов ламинированной фанеры. Будет использоваться казахстанская береза. Сам ламинат будет привозиться из Германии. Оборудование будет турецкое, немецкое и с Дальнего Востока.

Появятся 150 новых рабочих мест, а 10 тысяч квадратных метров, которые были заброшены последнее десятилетие, наконец, принесут пользу. Да и в целом деревообработка – очень перспективное и выгодное направление, — говорит Кумар Аксакалов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Плюс местная береза. Мы можем закрыть годовую потребность местной березой. Это работа для лесхозов и переработчиков, хорошие налоги для нашей области.

Завод запустят в конце 2020. В это же время завершится и реконструкция вокзала. Сейчас идёт последний этап, самый масштабный по работам и вложениям. Потратят 3 млрд тенге. На эти средства установят лифты и эскалаторы.

Теперь жителям и гостям города не придётся с большими и тяжелыми чемоданами подниматься по крутым лестницам на 3 этаж, а потом ещё и спускаться. Перед зданием вокзала сделают пристройку с эскалаторами.

Станислав Таратуто, ведущий инженер инвестиционного сектора Петропавловского отделения ЮУЖД:

— Он может не заходить в здание вокзала, а сразу подняться на 3 этаж. Там 2 лифта и 2 спуска. У пассажира есть варианты: дождаться лифт или спуститься на платформу. Мы избежим столпотворения на спусках на платформу.

Уберут киоски, расширят залы ожидания, проведут ремонт. Здание обретет современный, эстетичный вид как внутри, так и снаружи.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году мы по 2 киоскам договорились. Скоро начнут их снос. Ремонтировать будем площадь, озеленение, восстановим фонтаны.

Саму привокзальную площадь расширят и сделают отдельную полосу для автобусов, чтобы пассажирам не приходилось нести сумки и баулы за 200 метров.

Айгерим Мукашева