Двое легкоатлетов СК — кандидаты на участие в летних паралимпийских играх

Иван Залезняк метает ядро больше 5 лет. Каждый день по 2-3 часа проводит в спортзале. За его плечами немало достижений. В 2018 году он стал бронзовым призером Азиатских параигр. Сейчас ему нужно набрать достаточное количество рейтинговых очков, чтобы получить лицензию на участие в Паралимпийских играх.

Иван Залезняк, мастер спорта международного класса по паралимпийским играм:

— Я вот проплавал 5 лет в бассейне. У меня ни сильно так получалось. Меня пригласили в ядро. Многие говорили, что у тебя ядро больше будет получаться. Рост позволяет, руки. Моя цель — попасть на паралимпийские игры в Токио.

Вместе с Иваном к отбору на паралимпиаду в Токио готовится и Сергей Харламов. Легкоатлет занимается прыжками в длину. В этой дисциплине и будет выступать. Сегодня он не смог прийти на тренировку по состоянию здоровья, а вообще, старается не пропускать занятия. Сейчас спортсмены усердно готовятся к трем рейтинговым соревнованиям.

Вячеслав Латышев, руководитель спортивного клуба для людей с ограниченными физическими возможностями «Үміт»:

— Они будут проходить в Таиланде в конце февраля, в начале марта два соревнования в Объединенных арабских эмиратах, там будет набор рейтинговых очков, выполнение спортивных результатов для получения высоких очков по рейтингу. Т.е. все эти соревнования связаны для того, чтобы спортсмен был выше в мировом рейтинге и имел доступ на получение спортивной лицензии.

Летние паралимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября.

Анастасия Остертак