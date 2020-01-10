3 детских сада Петропавловска перешли в руки частных инвесторов

О том, что детские сады «Акбота», «Ивушка» и «Балдаурен» будут переданы в доверительное управление предпринимателям, стало известно ещё в конце прошлого года. Уже тогда эта идея не обрадовала ни работников дошкольных учреждений, ни родителей.

Что вполне объяснимо. Такой практики в нашей области не было. И многие не знают, чего ожидать от нововведения. В управлении образования — именно оно является разработчиком этой идеи — говорят, бояться нечего, кардинальных изменений в работе детсадов не будет.

Владимир Ткаченко, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Плата за питание в данных детских садах не изменилась. Что касается дополнительных услуг, которые предоставляются частными инвесторами, то они необязательны для родителей. Говорили о том, что казахские группы будут закрыты. Официально заявляем, этого, конечно, не будет.

Сейчас, в среднем, плата за одного ребенка — чуть больше 16 тысяч тенге. Эта сумма останется неизменной, как и состав работников, и соц.пакет для них. Инвесторы тоже говорят о том, что повода для беспокойства нет. Более того, руководитель детского сада «Акбота» Балдырган Ильясов уверен, что теперь у дошкольного учреждения появятся новые возможности.

Балдырған Ильясов, директор ТОО «Бал Арман»:

— У нас есть больше свободы, как частные. Мы можем в международные, за границу выезжать повышать квалификацию. Если мы сюда заходим, мы не только чтоб отдать урок, выполнять госпрограмму. У нас будут дополнительные образовательные услуги. Я, допустим, собираюсь в «Акботе» сделать солевую пещеру.

Это пилотный проект. В доверительное управление детсады переданы сроком на 10 лет.

Анжелика Сычева