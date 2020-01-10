10 января — день Национальной гвардии Казахстана

Строгая жизнь по воинскому уставу у Рустама Жунусова началась в 2007 году. Тогда его призвали на службу в армию, ее он проходил в Актау. Говорит, сразу понял, что защищать Родину и покой граждан — его призвание. Попробовал себя на гражданской работе, но через несколько лет решил вернуться к военному делу.

В 2012 году устроился в войсковую часть 6637. Каждый день ему и его коллегам во время дежурств нужно быть особо внимательными: помочь прохожим или задержать нарушителей. В декабре во время патрулировании улиц в поле зрения дежурного наряда попал подозрительный молодой человек. При обыске у него обнаружили 4 грамма запрещённого вещества.

Рустам Жунусов, начальник войскового наряда ВЧ 6637:

— Проходя по улице Мусрепова, неизвестный гражданин вёл себя неадекватно. Начал убегать от нашей стороны. Мы начали преследование и задержали данного гражданина. При досмотре выявили неизвестные наркотические вещества.

Ануару Айдархану 19 лет, по профессии он повар, родом из Алматы. На службу попал в самый северный город страны. Говорит, сам решил отдать долг Родине. За полгода жизни в войсковой части научился многому, теперь видит себя именно в такой профессии.

Ануар Айдархан, военнослужащий ВЧ 6637:

— Я с детства мечтал стать офицером. И после того, как закончу воинскую службу, хочу стать офицером. После своей службы хочу поступить в военный институт. Отслужить там четыре года и стать достойным офицером.

Ранний подъём, строевая подготовка, патрулирование улиц. К такому распорядку солдаты быстро привыкают. Каждый день на охрану порядка в Петропавловске заступают 75 человек. Дежурят с 5 до 11 часов вечера. Всего в войсковой части 6637 служат 175 солдат.

Айгерим Муканова