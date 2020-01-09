Свыше 800 предприятий СК должны вложить в фонд ОСМС больше Т22 млн

Руслан Алишев, заместитель акима СКО:

— За первый квартал мы должны понять, какие проблемные моменты нас все-таки сдерживают, предпринять, чтобы выстроить эту работу серьезным системным образом. Потому что средства государством выделены значительные.

Несколько лет тщательной подготовки, консультаций с лучшими мировыми экспертами из стран, где обязательное страхование давно стало частью медицины. Все это делалось для многих целей. Например, чтобы казахстанцам стали доступны дорогостоящие операции, процедуры и услуги, за которые раньше им приходилось платить из собственного кармана.

Причем как в государственных, так и частных клиниках. Специалистам последних, как правило, пациенты доверяют больше. Дорогостоящих здравниц в нашем регионе больше 50.

Ботагоз Жакселекова, ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК:

— У нас с каждым годом объем как в количественном, так и в суммарном выражении, услуг, которые мы размещаем среди частных поставщиков, растет. Поэтому здесь нужно сказать, что я, как пациент имею право выбора, но это обязательно должны быть те организации, которые имеют контракт с фондом ОСМС. На медицинских организациях будет такой большой логотип фонда. Это означает, что это организация — поставщик фонда и можно в нее обратиться.

В нашем регионе контракт с фондом обязательного медицинского страхования заключили 26 частных клиник. Еще одним ощутимым плюсом новой системы здравоохранения станут дополнительные средства, которые будут выделяться для покупки лекарств. В северном, впрочем, как в других регионах страны, периодически есть нехватка бесплатных препаратов.

В нашей области в них нуждается 130 тысяч человек, состоящих на диспансерном учете. Эта цифра станет еще больше, если прибавить к ней несовершеннолетних, которые тоже нуждаются в бесплатных лекарствах.

Ботагоз Жакселекова, ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК:

— У нас помимо того, что в ГОБМП более 80 млрд тенге предусмотрено по РК, плюс дополнительно у нас будет пакет лекарственного обеспечения в ОСМС. Это более 120 млрд тенге. Это большой пул дополнительных денег, которых не было в 2019-м в такой объеме. Мы здесь рассчитываем на то, что как в объеме будут закрыты лекарственных средств, так и они сами будут расширены.

В этом году из республиканского бюджета на покупку бесплатных препаратов в северном регионе выделили 4 млрд тенге.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Больше 240 наименований. Все лекарственные средства прибыли в нашу область. Многие наши городские поликлиники уже получили лекарства, по районам- часть ближайших уже получили лекарства, сегодня довозят до дальних районных больниц, в этой части сложностей не должно быть.

Сложности начнутся у тех условно застрахованных, кто не выйдет по каким-либо причинам из этого статуса до 1 апреля. Сегодня это 12% североказахстанцев, официально не зарегистрированы в новой медицинской системе.

Как правило, это самозанятое население или работники предприятий, имеющих задолженности перед фондом ОСМС. Таких в нашей области больше 800. У них осталось чуть больше 2 месяцев, чтобы внести в общую казахстанскую копилку здоровья около 22 млн тенге.

Дарья Пышмынцева