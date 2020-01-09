Специалисты антикоррупционной службы СКО подвели итоги работы за 2019г.

В 2019 -м году антикоррупционная служба выявила 104 преступления, 86 из них — факты коррупции. В производстве находились 244 уголовных дела. Больше половины направили в суд. Общий причиненный ущерб составил почти 600 млн тенге. 4-х взяточников приговорили к лишению свободы, 27 отделались штрафом.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Изобличены 10 руководителей госорганов областного и районного уровня. В их числе 5 областного значения, 4 районного, 1 сельского. С учетом изложенного работа ведомства продолжится.

Между тем СК в разрезе других областей страны по-прежнему продолжает находиться в статусе «честного». Статистика показывает: уровень коррупции у нас значительно ниже, чем по стране. Все благодаря профилактической работе, — считает Ернар Баянгазин.

Взять внедрение проекта «Открытый бюджет». В режиме онлайн-система ведет контроль за потоком бюджетных средств. Под ее наблюдением почти 1000 организаций, а также местные исполнительные органы.

Ернар Баянгазин, руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Система позволяет не только оценивать качество работы поставщиков и давать комментарий, но и выявлять случай, когда одни и те же участники закупок определяются в качестве победителей. Совместно с местными исполнительными органами ведется работа по наполнению бюджета на текущий год.

Еще антикоррупционная служба открывает фронт-офисы «Открытый акимат». Сейчас они есть в Петропавловске и 5 районах области: в Аккайынском, Шал акына, Г.Мусрепова, Тимирязевском и Мамлютском. В планах запустить их и в остальных райцентрах.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— В каждом районе и городе есть представители специальных мониторинговых групп и проектных офисов «Кызылжар Адалдык Аланы». Определены 3 ключевых направления работы. Это искоренение бытовой коррупции, создание комфортных условий для граждан, общественный контроль, формирование антикоррупционной культуры.

Всего с начала 2019 года в департамент обратились порядка 300 человек. В 2020-м в профильном ведомстве запустят портал социальных услуг для людей с особенными потребностями. Новшество позволит не только избежать коррупционные риски, но и ускорить получение медицинских и всех необходимых услуг.

Также в планах создать совет офицеров добропорядочности. В общем, объем работы предстоит выполнить не меньше прошлогоднего. Но специалистов это нисколько не смущает. Главное, чтобы результат был очевиден.

Абай Альжанов