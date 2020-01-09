Североказахстанцы обсуждают статью Президента РК К.Токаева

В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева. Для того чтобы достойно отметить юбилей великого сына нашего народа, специально созданная комиссия начала подготовительную работу.

Планируется организовать масштабные мероприятия на государственном и международном уровнях. Но все это проводится не для веселья, а для расширения нашего кругозора и духовного развития.

С этой же целью в ноябре 2019-го в областной библиотеке имени Сабита Муканова открыли центр, посвященный великому казахскому поэту, композитору, просветителю, основоположнику казахской письменной литературы Абаю Кунанбаеву.

На стенах его портреты, на полках — книги, монографии, исследования на самых разных языках. Переводчики всего мира считают честью прикоснуться к творчеству выдающегося мыслителя, чтобы стать частью уникальной и неповторимой степной культуры.

Ляззат Жолаушинова, главный библиотекарь областной универсальной научной библиотеки им.С.Муканова:

— В фонде нашей библиотеки 300 книг, посвященных Абаю Кунанбаеву и написанных им. 100 из них мы поместили в центр. Выбрать было непросто, каждая работа, мысль, стих Абая заслуживают отдельного внимания. В канун 175-летия мы решили подарить такой центр своим читателям. Они, в основном, приходят по выходным, поэтому в будни здесь так немноголюдно. Приятно видеть здесь молодежь, часто приходят школьники.

В своей статье о казахском поэте и просветителе Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что такие центры должны быть открыты при всех казахстанских посольствах. К слову, одно из них — только не отечественное, а бельгийское — подарило североказахстанскому книжному храму две книги Абая Кунанбаева, переведенные на французский язык. В 2020 в честь юбилея выдающегося творца его работы переведут на 10 языков.

А еще к 175-летию о нем снимут телесериал, сделают документальный фильм. Кроме того, казахстанцы смогут увидеть новые театральные постановки и музыкальные фестивали, посвященные Абаю Кунанбаеву. Все это будет делаться для модернизации общественного сознания казахстанцев, такие же цели перед собой и окружающими ставил всю свою жизнь великий сын казахской степи.

Сауле Турсынова, директор СШ №25:

— Он стремился показать своим примером молодому поколению, что никогда нельзя стоять на месте. Нужно постоянно развиваться интеллектуально и духовно. Интересоваться музыкой, поэзией, все это прививает вкус, развивает мышление, стирает его ненужные границы и страхи. Ведь только так можно модернизировать свое сознание, к этому сегодня стремятся казахстанцы.

С этой же целью Абай Кунанбаев оставил следующим поколениям сотни стихотворений. Прошлым летом глава государства, прочитав одно из них, запустил своеобразную эстафету по всей стране.

Челендж чтения стихов Абая вышел далеко за пределы страны. До конца года выдающиеся зарубежные личности и просто любители творчества казахстанского поэта записывали видео, где читали его стихи и выкладывали их в социальные сети.

Дарья Пышмынцева