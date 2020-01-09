Проезд на общественном транспорте, одежда и канцтовары

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Много споров и вопросов. В социальных выплатах с начала года произошли изменения. Малообеспеченные семьи также будут получать АСП. Только теперь если трудоспособный родственник отказывается работать, выплат лишится не только он, но и вся его семья.

Это одна из мер, которая поможет искоренить иждивенчество. Планируется, что в нашей области АСП будут получать свыше 2 тысяч малообеспеченных семей, это почти 8,5 тысяч человек. И доказывать свои доходы им придётся намного чаще.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— В 2019 году назначение было почти годовое. Теперь мы возвращаемся, как раньше было, к ежеквартальному назначению АСП. Определен критерий — 70% от прожиточного минимума СКО.

Так у нечистых на руку будет меньше шансов обмануть государство. В прошлом году были случаи, когда люди, имеющие свой бизнес, дорогие внедорожники и коттеджи, получали АСП.

Алмаз Кошманов, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— По 1152 семьям зафиксированы расхождения, которые в течение года требовали корректировки. По 705 семьям произведен отказ в дальнейших выплатах АСП из-за превышения доходов. Из них 167 семей вернули средства на 16 млн тенге. 447 семьям произведен перерасчёт.

Поддержкой малообеспеченных семей станет и гарантированный социальный пакет. Малышам предоставят детское питание и средства гигиены. А школьникам, семьи которых получают АСП, организуют горячее питание в школе стоимостью 300 тенге в день.

Кроме того, в месяц им дадут чуть больше 2 тысяч на проезд, помогут и с покупкой одежды и школьных принадлежностей. А многодетным семьям будут выплачивать пособия, размер которых не зависит от дохода.

Помогут многодетным и малообеспеченным семьям с трудоустройством и открытием своего дела. Для этого в госпрограмму «Еңбек» внесли изменения. Получателям АСП теперь не обязательно проходить обучение навыкам бизнеса. Раньше оно было обязательным.

Аскар Сакипкереев, заместитель акима СКО:

— Гранты определены в размере 200 МРП. Это порядка 530 тысяч. На эти цели в бюджете — 460 млн тенге.

Многодетным семьям помогут с льготным микрокредитованием. Процентную ставку для них снизили с 6% до 4. И выплачивать кредит можно дольше. Вместо пяти на погашение задолженности есть 7 лет.

Айгерим Мукашева