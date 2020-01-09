Первый в этом году случай незаконной охоты зарегистрирован в р-не М.Жумабаева

36 летнего жителя Петропавловска природоохранные полицейские задержали с поличным в районе Магжана Жумабаева. Предприимчивый мужчина при встрече не растерялся, мясо косули попытался выдать за баранину.

При проверке его внедорожника полицейские нашли оружие и разделанную тушу животного. Мясо стражи порядка направили на экспертизу, а вот в отношении горе-браконьера возбудили уголовное дело.

Самир Рахматуллин, инспектор группы природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП СКО:

— В ходе досмотра было обнаружено нарезное оружие: охотничье ружье марки ТОЗ, четыре охотничьих ножа. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статье 337 УК РК «Незаконная охота». В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз.

Напомним, с 1 января охотиться на копытных животных — лося, кабана, марала и сибирскую косулю запрещено. А с 15 февраля — и на пушного зверя. Поэтому североказахстанским охотникам следует не забывать о соблюдении требований закона, ну и, конечно, о братьях меньших.

Айгерим Муканова