Первая победа в новом году и первое поражение

Во второй встрече команды не стали сразу идти вперед к воротам. Больше играли в пас и комбинационный хоккей. Видимо, усталость после стартовой игры взяла свое. Тем не менее «скакуны» обостряли лучше своих соперников.

На 12-й минуте Дмитрий Исмагилов сделал «умную» передачу и создал убойный шанс для Ильи Ахметова. И тот не промахнулся. 1-0. За мгновенье до перерыва наши удвоили преимущество. Опытный защитник «Кулагера» Алексей Данилов блестящим броском мастерски переиграл вратаря.

Абай Альжанов, корреспондент:

— В первые 20 минут обе команды явно скромничали и играли осторожно. Но к радости болельщиков, наши ребята использовали максимум своих моментов. 2-0 сейчас горит на табло. Ждем еще больше шайб в исполнении «скакунов» во 2 отрезке.

Во 2-м периоде хоккеисты вновь продолжили борьбу в энергосберегающем режиме. Однако опасные моменты уже стали возникать с регулярностью. Причем в обе стороны. На 29-й минуте кулагеровцы допустили оплошность в игре на чужой половине и нарвались на молниеносную контратаку.

Она обернулась для петропавловцев пропущенной шайбой. Прошло 4 минуты, как «скакуны» снова установили комфортный счет. Отличился форвард Евгений Попитич. Болельщики на трибунах ликовали, но ненадолго. На 35 минуте актюбинцы сократили разрыв в счете.

Болельщики:

— Хорошая игра, надеюсь, переломных моментов не будет. Думаю, победим.

— Смотрю, нравится, интересная игра. Болею за команду, здорово. Мы — гости из Омска. Вчера мой муж подарок получил на игре.

— Мне нравится вся команда, а больше всего Евгений Попитич. Сегодняшняя игра отличная, «Кулагер» старается.

В финальной трети началось все самое интересное. Игра поменяла свое русло, и, к сожалению, не в пользу хозяев льда. Подопечные Александра Троицкого допустили фатальную ошибку, которая предрешила исход противостояния. Дамир Рамазанов сыграл очень грубо в обороне.

В наказание от арбитров получил пятиминутный штраф. Гости сполна воспользовались преимуществом: восстановили равновесие, а вдобавок еще вышли вперед. В концовке кулагеровцы бросили все силы, чтобы отыграться. Но актюбинцы выдержали этот натиск и в итоге одержали волевую победу со счетом 3-4.

Ильгиз Нуриев, капитан ХК «Qulager»:

— В каких моментах недоработки. Может быть, сказался новогодний перерыв. Игровой ритм- очень важный элемент. Не было драйва сегодня у команды. Поэтому было много удалений, соперники реализовали преимущество, а мы нет.

Сейчас «Кулагер» продолжает находиться на 6 строчке в турнирной таблице с 67 очками. 11 и 12 января наши хоккеисты проведут матчи на выезде. «Скакуны» встретятся с атырауским «Бейбарысом», который идет 4-м.

Абай Альжанов