О партийном контроле говорили сегодня в СКОФ «Нур Отана»

Контролировать качество стройматериалов и ремонтных работ, следить за возведением домов и соцобъектов. Это только малая часть обязанностей партийного контроля. По мнению Абая Тасбулатова, нуротановцам необходимо участвовать и в информационной деятельности.

Важные для населения нововведения необходимо объяснять и доносить до каждого. Ранее мажилисмен посетил Есильский район, пообщался с сельчанами. Многие из них не знают об изменениях в выплатах АСП или внедрении медстрахования. Говорил Абай Тасбулатов и о чистке рядов партии.

Абай Тасбулатов, депутат Мажилиса Парламента РК:

— В других регионах есть, когда случайные люди в партии. И там всё это очищается.

Для должности, для бизнеса своего он в партию вступает, а сам даже партийные взносы не делает, на собрании его нет.

Айгерим Мукашева