О партийном контроле говорили сегодня в СКОФ «Нур Отана»

Важное за неделю

22:20 9 Января 2020

Контролировать качество стройматериалов и ремонтных работ, следить за возведением домов и соцобъектов. Это только малая часть обязанностей партийного контроля. По мнению Абая Тасбулатова, нуротановцам необходимо участвовать и в информационной деятельности.

Важные для населения нововведения необходимо объяснять и доносить до каждого. Ранее мажилисмен посетил Есильский район, пообщался с сельчанами. Многие из них не знают об изменениях в выплатах АСП или внедрении медстрахования. Говорил Абай Тасбулатов и о чистке рядов партии.

Абай Тасбулатов, депутат Мажилиса Парламента РК:

— В других регионах есть, когда случайные люди в партии. И там всё это очищается.
 Для должности, для бизнеса своего он в партию вступает, а сам даже партийные взносы не делает, на собрании его нет. 

 

 

Айгерим Мукашева

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