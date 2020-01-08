Жителей Петропавловска беспокоит громкий гул сирен машин скорой помощи

Петропавловцы:

— Здравствуйте! Хотелось бы узнать, что происходит в нашем городе. Все новогодние праздники скорая помощь днем и ночью ездила с включенными сиренами. Ладно если бы только днем, но то же самое происходит и ночью, когда движения автотранспорта практически нет. Это что, какой-то новый закон, в связи с реформами в медицинской отрасли? Вчера ночью 4 раза просыпалась от воя сирены под окнами. Просто невозможно стало спать по ночам.

Как и оставаться в стороне от этого комментария. За два дня своим мнением о нем в социальных сетях поделились около 300 человек. У некоторых из них звуки сирен скорой помощи в праздничные дни, когда хотелось думать только о хорошем, вызывали чувство тревоги, а еще мешали отдыхать. К слову, свои недовольства петропавловцы высказывают не только в интернете.

Поступают звонки от них и диспетчерам областного центра скорой медицинской помощи. Почти минуту диспетчер объясняла человеку на другом конце провода, для чего скорая передвигается по городу со специальным сигналом. Такие звонки отнимают время не только медицинских специалистов, но и тех петропавловцев, кто нуждается в экстренной госпитализации.

Асхат Утебаев, главный врач областного центра скорой медицинской помощи:

— За сегодня, за ночь приняли диспетчера вызов 1-3 категории по области 583 вызова, по городу 221 за сутки вызовов. Всего звонков поступает около 700.

В новогоднюю ночь и остальные праздничные дни количество звонков в скорую помощь увеличилось практически вдвое. Бригады работали в усиленном режиме. По стандарту, чтобы добраться до больного, медикам необходимо от 10 до 30 минут, на менее важные вызовы им дается час.

Асхат Утебаев, главный врач областного центра скорой медицинской помощи:

— Начиная с первой и третьей категории срочности от места получения до прибытия у скорой должна работать мигалка и сирена. Пациент, если нуждается в госпитализации от дома до ближайшего стационара, должен быть доставлен с сиреной.

Принять вызов, определить, к какой категории он относится, направить машину скорой помощи. Все это, как выяснилось, задачи не самые сложные. Трудности медицинских бригад начинаются в пути на вызов.

Время в пути медицинских работников порой затягивается из-за людей, которые не пропускают скорую на пешеходных переходах. Вторая проблема — водители, некоторые из них так спешат, что позволяют себе идти на обгон или просто не уступать дорогу.

Бекзат Жантаев, фельдшер линейной бригады областного центра скорой медицинской помощи:

— Когда ты едешь с мигалками, звуковым спецсигналом — все слышат, все уступают. Сейчас в среднем время прибытия по второй и даже третьей категории минут 12, до первой еще меньше. Водители едут гораздо быстрее, для оказания помощи.

Понимают и уважают труд медицинских работников. Таких петропавловцев, как показал опрос нашего телеканала, все же, большинство. Их звук сирен машин скорой помощи не смущает.

Петропавловцы:

— Водители они фиг уступят. Если у меня в час ночи давление подскочило первого, что мне делать? Я вызывала скорую.

— Кому-то стало плохо, наоборот, чтобы освобождали быстрее проезжую часть. Я думаю, такой фактор не должен никого смущать. Кто хочет спать, тот уснёт, это вообще не проблема.

Дарья Пышмынцева