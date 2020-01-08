Стали известны итоги сельхозярмарок с участием североказахстанцев

Экологически чистые продукты по приемлемой цене. Более чем на 270 млн тенге реализовали в прошлом году продукцию сельские жители региона. Ярмарки проходили регулярно в выходные дни на 4-х рынках областного центра. А в октябре традиционно североказахстанцы представили широкий ассортимент сельхозтоваров в столице.

На прилавках — свежее мясо, молоко, сметана — все, что может предложить городским жителям село. Как проходила торговля в 2019 году, нашему корреспонденту рассказали специалисты управления сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные ярмарки в Петропавловске проходят каждую субботу на 4 рынках города. Свою продукцию привозят сельчане со всех районов области. Яйца, мясо, молоко,овощи, мед. Всего более 20 наименований. Всё экологически чистое, свежее, домашнее, по приемлемой цене. Оттого и спрос на местную продукцию высокий.

Болат Кабдулин, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Цены на такие товары на ярмарках на 10-30% ниже. В зависимости от вида продукции. Если говорить об итогах 2019, на рынках проведено 196 таких выставок. Реализовано продукции на 278 млн. 400 тысяч тенге. Мяса всех видов реализовано 105 тонн на сумму 124,8 млн тенге. Молочной продукции — 92 тонны на сумму 59,7 млн тенге.

Чуть меньше вышла сумма от продажи яиц — порядка 13 млн тенге. Картофеля наторговали больше чем на 1,5 млн. Почти в 2 раза больше вырученных денег за овощи — 3 миллиона. Североказахстанская сельхозпродукция славится не только в нашем регионе, но и в столице. В октябре 2019 наша область приняла участие в сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане.

Наргиз Акжигитова, главный специалист управления сельского хозяйства СКО:

— Ярмарка продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции проходила на площадке возле «Хан Шатыра». На ней приняли участие все районы области и г.Петропавловск, порядка 115 предприятий, ассортимент продукции составил более 100 наименований или более 700 тонн, реализовано продукции более чем на 220 млн тенге.

Реализовали на столичной ярмарке сельхозпроизводители нашей области свою продукцию тоже по ценам ниже рыночных на 15-20%.

Анжелика Сычева