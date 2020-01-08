С нового года в Казахстане ввели систему ОСМС

Сделать табуретку или скворечник Берик Аубакиров может с закрытыми глазами. Мужчина вот уже 35 лет обучает этому школьников на уроках труда. Но в последнее время «очумелые» руки подводят. Мучают боли в суставах, особенно на ногах, и каждый год остро необходима физиотерапия. Иначе осложнения неизбежны.

Берик Аубакиров, житель г.Петропавловска:

— Не такой старый, чтобы постоянно скорую и участкового врача вызывать. Хоть и вызывал первое время из-за сильных болей в течение 6 лет. Эта болезнь — подагра. Как я узнал, она неизлечима. Просто обострение снимается. Одна радость, что с 1 января финансово полегче. Помощь от государства бесплатная.

Сначала даже не поверил, — говорит Берик Аубакиров. Как обычно, взял с собой 400 тенге, столько стоит одна процедура. И требуется их, как минимум, 10. Получается, мужчина сэкономил 4 тысячи. Как и те, кто пришёл за физиолечением с нового года.

Бесплатным его сделала система обязательного социального медстрахования. Теперь тысячи людей смогут пройти физиотерапию без финансовых потерь. К слову, эти процедуры считаются одними из самых востребованных, говорят врачи.

Ульбасым Кажахметова, заместитель главного врача городской поликлиники №1:

— Это и простудные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, боли в суставах, позвоночнике, воспалительные процессы верхних дыхательных путей.

Огромную роль в выздоровлении играет правильная реабилитация. Она необходима, чтобы жизнь после серьёзных травм и аварий не стала мучением. Помогают массаж и лечебная физкультура. С внедрением медстрахования они тоже стали бесплатными.

Сейчас плюсы нововведения доступны всем. Но это — аванс от государства и выдали его до 1 апреля. После бесплатные процедуры в рамках ОСМС получат только те, у кого есть специальный статус застрахованного. И отвечают за него как работодатель, так и подчинённые.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— Работодатель должен отчислять 2% от дохода. Наёмный работник — с нас будет удерживаться 1%. Самозанятые — 5% от минимальной зарплаты. Это где-то 31 тысяча тенге в год.

Эти небольшие ежемесячные вложения дарят огромный пакет услуг. В том числе многомиллионные сложные операции и дорогостоящие процедуры. К примеру — МРТ, которая тоже вошла в перечень бесплатных услуг.

По словам врачей, можно сэкономить до 55 тысяч тенге. До 1 апреля мы все — условно застрахованные. Обслуживание получаем за счёт накоплений прошлых двух лет. В СК копилке, к слову, почти 6 млрд тенге, а в республиканской — 250.

К сожалению, этого пока недостаточно, чтобы в перечень бесплатных услуг включить и стоматологию. Возможно, в будущем ситуация изменится. Но только если отчисления будут делать все казахстанцы и своевременно.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— Стаж участия начинается уже с 1-ого января. Необходимо платить 3 месяца подряд, чтобы быть с 1 апреля участником ОСМС. Мы будем говорить о том, что поликлиника должна быть вся бесплатной. Кроме профосмотров. Чтобы населению всё это получать, необходимо быть застрахованным.

Уточнить свой статус можно в поликлинике, на портале e-gov или на сайте фонда медстрахования.

Айгерим Мукашева