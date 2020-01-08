Несчастный случай на производстве произошел на Петропавловской ТЭЦ-2

Общество

20:15 8 Января 2020

Несчастный случай произошёл 7 января. В половине 9-ого вечера у машиниста котла Ивана Семендеева заканчивалась смена. От домашнего рождественского вечера мужчину отделяли несколько минут дежурства. К сожалению, именно в это время случился сбой в механизме шлакоудаления на Петропавловской ТЭЦ-2.

Вадим Ягодин, главный инженер Петропавловской ТЭЦ-2 АО «Севказэнерго»:

— Происходила чистка вручную. В этот момент произошёл выброс пара и смеси шлака горячий. В ходе работы по очистке устройства шлакоудаления машинист котла получил термический ожог. 

Камер видеонаблюдения в котельном цехе нет. Причины и обстоятельства несчастного случая ещё предстоит выяснить. Пока версий несколько. Одну из них озвучил директор предприятия.

Виктор Бармин, директор Петропавловской ТЭЦ-2 АО «Севказэнерго»:

— Они его очистили, и машинист решил посмотреть, чисто ли? Во время открывания люка, это наша версия, был присос воздуха и в это время шлак, который остался на стенках, его просто выпустило и попало ему на тело. 

Так ли это решит специально созданная комиссия. Они опросят свидетелей и восстановят картину того вечера. Сейчас Иван Семендеев в отделении реанимации. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжёлое. Слишком большая площадь ожога. От лица и шеи до рук и ног. Смесь пара и шлака поразила около 80% тела.

Мейрам Оспанов, врач травматологического отделения 3-ей городской больницы:

— Он в сознании, разговаривает. Сейчас у него ожоговый шок. Мы проводим интенсивную терапию. Сейчас он в состоянии медикаментозного сна, чтобы не усугублялся шок. 

Отмечу, на предприятии 42-летний машинист котла трудился 7 лет. Сейчас его коллеги помогают медикаментами и донорской кровью.

 

 

Айгерим Мукашева

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