ХК «Кулагер» удалось вырвать победу у команды «Актобе»

Спорт

20:07 8 Января 2020

Абай Альжанов, корреспондент:

— Новый календарный год наши хоккеисты начинают с домашней встречи. В рамках 2 этапа ЧК «скакуны» принимают коллектив из Актобе. По итогам 1-го кулагеровцы заняли 6 строчку в таблице с 64 очками. Подопечные Александра Троицкого в последних 10 играх выдали блестящую серию. Выиграли 9 встреч и лишь в одной уступили. Смогут ли они в Новом году стартовать с победы? Скоро узнаем.

В начале поединка хозяева льда сразу принялись атаковать ворота соперника. Для голкипера «Актобе» выдались тревожные минуты, и ему не раз приходилось выручать команду. Но на 5 минуте «скакуны» все же добились желаемого.

Нападающий Станислав Логинов легко ушёл от защитников и выдал передачу на Евгения Попитича, которому оставалось заколотить шайбу в пустые ворота. 1-0. Игра шла равная до тех пор, пока гости не восстановили равновесие под занавес периода.

А в перерыве болельщиков ждал приятный сюрприз: в честь праздника Рождества Христова «кулагеровцы» решили поздравить фанатов и порадовать их подарками. Они разыграли лотерею и раздавали призы. После — вторая 20-минутка.

В ней инициативу захватили актюбинцы. Наши хоккеисты стали допускать ошибки в обороне, а еще удаления. За это «скакуны» и были наказаны. На 30-й минуте в большинстве соперники вырвались вперёд. Отличился Ильшат Билялов. Как ни старались петропавловцы отыграться, но забить ответную шайбу не получалось.

В заключительном отрезке подопечные Александра Троицкого устроили настоящий штурм у ворот противника. Накал страстей и эмоций на льду, казалось, дошли до предела: в бой шли не только клюшки, но и кулаки.

Да и к тому же фанаты требовали от наших хоккеистов забитых голов. И их мольбы, к счастью, были услышаны. Нападающий Станислав Логинов прекрасным броском поразил цель и склонил чашу весов в пользу «Кулагера», счёт 2-2.

Встреча, казалось, уже близилась к овертайму, пока в дело не вступил Максим Первухин. Он забросил последнюю шайбу перед финальной сиреной, вырвав тяжелую победу. Окончательный итог поединка 3-2

Максим Первухин, нападающий ХК «Qulager»:

— После 2 периодов проигрывали. Но в 3-м собрались и поэтому победили. Наверное, благодаря упору и то, что мы сильнее хотели одержать победу. Пытались больше бросать, лезть к чужим воротам. Забили хорошие голы: с «пятака», как говорится, с «мясом». 

Первая победа в 2020-м и первые 3 очка во втором этапе ЧК. Сейчас «Кулагер» закрепился на 6 месте в турнирной таблице, постепенно приближаясь к 5-ке сильнейших. Напомню, 2-ой поединок с актюбинцами «скакуны» проведут вечером 8 января.

 

 

Абай Альжанов

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