Али Алиев покинул пост главного тренера «Кызылжара»

Спорт

19:59 8 Января 2020

Контракт уже экс-наставника «орлов» подошел к концу еще в декабре прошлого года. По обоюдному согласию стороны решили не продлевать соглашение. Напомню, 39-летний специалист провел в СК 5 лет. 3 года числился в составе команды, а остальное время был в качестве главного тренера.

В минувшем сезоне Али Алиев со своими подопечными стал чемпионом второго по значимости дивизиона и вывел петропавловцев в Премьер-Лигу. По информации из источников клуба, имя нового наставника «Кызылжара» представят 11 января. Сейчас команда проходит тренировочный сбор в Турции и готовится провести свой первый товарищеский матч с венгерским «СК Будаёршем».

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

ХК «Кулагер» удалось вырвать победу у команды «Актобе»
Хоккеисты «Кулагера» расправились с ташкентским «Хумо»
ХК «Кулагер» сразился с лидером турнирной таблицы кокшетауским «Арланом»
Североказахстанцы завоевали 34 медали на чемпионате по легкой атлетике
ХК «Кулагер» продолжает показывать достойные результаты
Спортсмены и тренеры СКО подвели итоги уходящего года
Две блестящие победы и 14 забитых шайб за два дня
О.Канжигитов стал мастером спорта Казахстана по грэплингу
В Петропавловске отметили труд учителей физкультуры и НВП
В Петропавловске прошел турнир по футзалу среди ветеранов