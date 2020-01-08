Али Алиев покинул пост главного тренера «Кызылжара»

Контракт уже экс-наставника «орлов» подошел к концу еще в декабре прошлого года. По обоюдному согласию стороны решили не продлевать соглашение. Напомню, 39-летний специалист провел в СК 5 лет. 3 года числился в составе команды, а остальное время был в качестве главного тренера.

В минувшем сезоне Али Алиев со своими подопечными стал чемпионом второго по значимости дивизиона и вывел петропавловцев в Премьер-Лигу. По информации из источников клуба, имя нового наставника «Кызылжара» представят 11 января. Сейчас команда проходит тренировочный сбор в Турции и готовится провести свой первый товарищеский матч с венгерским «СК Будаёршем».

Абай Альжанов