Акция «Один день- одно суждение» стартовала в СКО

Общество

20:46 8 Января 2020

Коррупция — это социальное зло, с которым нужно и можно бороться. Воспитание у граждан добропорядочности — как один из методов борьбы со взяточничеством, считают активисты проектного офиса «Кызылжар — Адалдык аланы». В первые дни нового года здесь запустили акцию «Один день- одно суждение».

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— Мы хотим привлечь внимание общественности, молодежи к проблемам, которые имеются у нас в обществе. Я считаю, что нужно начать с самого себя, можно даже с этой акции. То есть тем самым проявить свою гражданскую позицию. 

Взятки, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями — это самые распространенные коррупционные преступления. Совершить их могут люди разных категорий — начиная от преподавателей учебных заведений и заканчивая государственными служащими. «Достучаться» нужно буквально до каждого, говорят специалисты.

На этот раз они решили подойти к профилактике коррупции творчески — создавать видеоролики. Ежедневно они публикуют их в популярных социальных сетях: в Инстаграмм, Фейсбуке, Вконтакте, Ватсапп и Телеграмм. За 3 дня успели выложить несколько материалов.

Амангельды Сатанов, руководитель проектного офиса «Qyzyljar Adaldyq alany»:

— Продолжительность у роликов до 1 минуты. В них различные высказывания: о мировоззрении, добропорядочности. Также там цитаты известных личностей. Видео выполнены в виде мультипликаций. Реакция хорошая, постоянно идет рассылка. Думаю, акция будет поддержана по всей республике. 

По словам организаторов, акция продлится до конца месяца. Участие в ней смогут принять все желающие. О своих креативных идеях можно написать в группу «Кызылжар адалдык аланы».

 

 

Абай Альжанов

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