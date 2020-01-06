В СКО стало меньше убийств и грабежей, но увеличилось число краж

Совещание начали с подведения итогов оперативно-служебной деятельности полицейских. В 2019-м число преступлений снизилось почти на 7,5 процентов и составило 6300. Стало меньше убийств и грабежей, зато увеличилось количество бытовых преступлений в состоянии алкогольного опьянения и среди рецидивистов.

Думан Таев, заместитель начальника ДП СКО:

— По результатам 12 месяцев отмечается снижение преступлений в общественных местах на -3%, на улицах -1,6%, несовершеннолетними на -27,5% и в группе -31,1. Вместе с тем, в работе подразделений местной полицейской службы имеется ряд вопросов по преступлениям, совершенных лицами с непогашенной судимостью.

По-прежнему самым распространенным видом преступлений остаются кражи — это почти половина всех правонарушений. Полицейские отмечают и рост активности интернет-мошенников. В прошлом году на удочку киберпреступников попались 230 североказахстанцев.

Сауле Андагулова, начальник штаба ДП СКО:

— Люди зачастую сами беспечно относятся к этому. Очень большую разъяснительную работу подразделения ДВД провели: билборды, ролики показывали. Очень часто граждане доверяются, оформляют онлайн-кредиты, покупают онлайн. Поэтому каждому гражданину нужно быть бдительным.

Нарушения правил дорожного движения — еще один вопрос повестки дня. В 2019-м к административной ответственности привлекли 73 тысячи человек. Среди них — как автолюбители, так и пешеходы. По сравнению с 2018 году нарушителей стало меньше на 22%. Это связано с ужесточением правил и высокими штрафами, — считают стражи порядка.

Думан Таев, заместитель начальника ДП СКО:

— Выявлено 33 тысячи 547 грубых нарушений ПДД, влияющих на аварийность в целом. Принятыми мерами прогнозируемый республиканский и областной целевой индикатор нами исполнен. Практически в 2 раза снижено число погибших в ДТП.

2019-й в департаменте полиции проходил под девизом «Будущее без наркотиков». За 12 месяцев выявили 2 нарколаборатории в Кызылжарском и Аккайынском районах. Раскрыли 176 преступлений, из оборота изъяли более 395 килограммов запрещенных веществ.

Большое внимание уделяли профилактике. Проводили акции, флешмобы, семинары. Особое внимание уделяли работе с молодежью. За отличную службу сегодня отметили лучших сотрудников. Руководителю отдела полиции Мамлютского района вручили ключи от нового автомобиля «Лада».

Серик Альжанов, начальник отдела полиции Мамлютского района:

— Подарки получать всегда хорошо. Если руководство отмечает нашу работу, работу местных исполнительных органов, всех кто поддержал нас. Автомобиль будет служебным.

Лучшими в борьбе с наркопреступлениями стали также сотрудники отделов полиции районов Г. Мусрепова и Тайыншинского. Им вручили дипломы и ценные подарки.

Абай Альжанов