В СКО с рабочим визитом находятся депутаты Сената и Мажилиса парламента

Ботагоз Баймагамбетова обратилась к депутатам с вопросом, который почти год не дает спокойно спать ей и ее семье. Арестованные счета и запрет на выезд из страны, все это из-за неуплаченного налога на транспорт на 3 автомобиля. Ни много ни мало — 200 тысяч тенге.

И все бы ничего, говорит девушка, только машины она продала почти 10 лет назад. Обращалась в разные инстанции, но вопрос пока остается открытым. В такой ситуации Ботагоз оказалась не одна. Сенатор Ольга Перепечина отметила, с такой проблемой уже не первый год сталкиваются в каждом регионе страны.

Ольга Перепечина, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената парламента РК:

— Эту проблему мы сейчас поняли, что действительно на местах есть очень много вопросов по корректности и чистоте баз данных. В этом году база ГАИ будет интегрирована, очищена, все базы будут усовершенствованы по налогообложению.

Вопрос перезахоронения солдат Великой Отечественной войны тоже не остался без внимания. Родственник Абу Досмухамбетова Сеильбек Башимов уверен, останки Героя Советского союза должны находиться на исторической родине. Сейчас они в городском парке Чернобыля. Хотелось бы, чтобы к 75-летию Победы вопрос решился, говорит Сеильбек. Депутаты его идею поддержали.

Абай Тасбулатов, депутат мажилиса парламента РК:

— Я, в принципе, этими вопросами занимался. Это все , конечно же, возможно.

Всего на прием к депутатам в этот день пришли 5 человек. Вопросы развития МСБ, земельные, налоговые. Обращения касались разных сфер. В регионе парламентарии пробудут больше недели. За это время они встретятся с жителями районов области.

Анжелика Сычева