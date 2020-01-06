В Казахстане проходят областные туры школьной олимпиады

Школьные каникулы в самом разгаре. Дети гуляют, отсыпаются, в общем — отдыхают. Но не все. Сейчас в регионах проходят областные туры школьной олимпиады. В этом кабинете одиннадцатиклассники выполняют задания по казахскому языку.

На это дается полтора часа. Малика Кайрат в олимпиаде участвует 4-й год, говорит, всегда занимала призовые места. Уверена в своих силах и сейчас. В будущем мечтает стать журналистом, поэтому считает, знание языков ей необходимо.

Малика Кайрат, учащаяся школы-лицея при ПГК им. М. Жумабаева:

— Я принимала участие и в городских, и в областных, и также в республиканских олимпиадах. Так как в будущем хочу связать жизнь с казахским языком и казахской литературой, принимаю участие в этих олимпиадах. Конечно же, как и все участники этой олимпиады, надеюсь на призовое место и очень хочу на республиканский тур.

Здесь собрались знатоки географии. За 2,5 часа десятиклассникам надо выполнить пять заданий. Маржан Байбатчанова впервые участвует в олимпиаде. Говорит, география ее любимый предмет. Больше всего интересуется экологией. Пришла сюда, чтобы проверить свои знания.

Маржан Байбатчанова, учащаяся школы-лицея «Парасат», с.Бесколь, Кызылжарский район:

— От подготовки зависит, как ученик готовился на самом деле. Она не особо сложная. Но вся обстановка тебя, допустим, накаляет. Тут множество учеников и все волнуются. Вопросы связаны с экологией Казахстана, также Каспий, Арал.

Позади у ребят районные и городские туры. По их итогам в областной этап прошли 587 человек со всей области. Он стартовал 5 января. После первого дня отсеялся каждый четвертый участник. Школьники соревнуются в знаниях по 15-ти предметам общественно-гуманитарного и естественно-математического направления.

Болатхан Жусупов, заместитель директора центра методической работы и информационных технологий департамента образования СКО:

— Есть такое понятие — таксономия Блума на выявление различных уровней навыков, мыслительных навыков детей. Вот согласно этому сейчас олимпиадные задания дети проходят. Они идут уже выше уровня школьной программы. Это одаренные дети, наиболее сильные. Наша задача — их выявить.

Победителей и призеров наградят дипломами. По итогам регионального тура сформируют областную сборную, которая будут представлять Северный Казахстан на республиканском финале.

Анастасия Остертак