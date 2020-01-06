С 2020г. размеры соцвыплат, пособий и пенсий в РК увеличились на 5-7%

Месячный расчетный показатель увеличивается каждый год. В 2020-ом он вырос на 126 тенге и составил 2 651 тенге. Поэтому изменятся и размеры штрафов, и государственные пошлины, и социальные выплаты. Больше с нового года будут получать те, кто обучается в высших учебных заведениях, и те, кто находится на заслуженном отдыхе.

Выплаты уже начались. Их ощутят на себе 104 тысячи североказахстанцев. Людмила Щёголева, по образованию — педагог. На заслуженный отдых вышла больше 10 лет назад. Говорит, что увеличения хоть и небольшие, но радуют.

Людмила Щёголева, жительница г.Петропавловска:

— Как говорили на 7% процентов, так и увеличили. Но нам хватает.

С 1 января минимальный размер пенсии в стране составил 38 636 тенге. Это на 2,5 тысячи больше, по сравнению с прошлым годом. На 5% стала больше и минимальная базовая пенсия.

Гульбахыт Манабаева, заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— Размеры пенсионных выплат по возрасту с 1 января 2020 года повышены на 7% от размера получаемых выплат в 2019 году. По области средняя пенсия с учётом базовой пенсионной выплаты составляет 88 431, в прошлом году она составляла 83 232 тенге.

Также на 5% увеличился размер государственных социальных пособий по инвалидности и в случае потери кормильца, на столько же больше будут получать родители и опекуны детей с ограниченными возможностями. Изменения коснутся и тех, кто собирается в декретный отпуск.

Гульбахыт Манабаева,заместитель руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по СКО:

— Например, если на рождение 1, 2, 3 ребёнка единовременная выплата составляла 95 950 тенге, то в текущем году 100 тысяч 738 тенге. На рождение 4 и более ребёнка в текущем году выплата составляет 167 013 тенге, в прошлом году составляла 159 075 тенге.

Отмечу, прожиточный минимум в Казахстане теперь составляет 31 183 тенге. А вот минимальная зарплата 42,5 тысячи.

Айгерим Муканова