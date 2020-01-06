В Казахстане вступил в силу Закон «О статусе педагога»

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Учить детей — профессия благородная, ответственная, но не очень престижная. Я, к примеру, в детстве мечтала стать педагогом. Но чем старше становилась, тем меньше хотелось. Пугала маленькая зарплата и кипа бумаг на столах учителей. Да и перспектива сидеть, не разгибаясь над журналом и тетрадками, особо не привлекала. Казалось, что с каждым годом важность этой трудной и такой нужной профессии обесценивали.

Для советских школьников увидеть двойку в дневнике было самым страшным сном. А если ещё и отчитают при всем классе — сквозь землю можно было провалиться от стыда… Стояли, покраснев, с опущенной головой. Авторитет учителя был непоколебим, — говорят выпускники советских школ.

Сейчас за плохие оценки некоторые родители обвиняют педагогов. Мол, плохо объясняют или относятся к детям предвзято. Такую сторону тоже нельзя исключить. Но ни при каких обстоятельствах ни ученики, ни их родители не имеют права оскорблять или унижать преподавателей. Однако иногда дело доходит даже до рукоприкладства. Причем как стороны учителей, так и со стороны школьников.

В работе Рахат Азимбаевой бывало разное: приходилось усмирять и школьных хулиганов, и подтягивать двоечников, и отстаивать свой статус. На груди учителя с 30-летним стажем сейчас блестят государственные награды. Но даже звание лучшего педагога страны не защищало ее от грубости подростков. С ними учителя часто сталкиваются в начале карьерного пути.

Рахат Азимбаева, учитель казахского языка и литературы школы-лицея «ЛОРД»:

— Дети дерзили, было такое. Был у меня ребенок, я даже фамилию его помню — Конюх. Он положил ноги на парту. Как бы тебе ни было больно и обидно, ты должен себя сдерживать.

Сдерживают себя педагоги и когда выполняют роль массовки. Какая бы ни была погода, во время праздников или спортивных мероприятий часто можно было увидеть знакомых учителей. Доставалась им и более сложная внеурочная работа.

Рахат Азимбаева, учитель казахского языка и литературы школы-лицея «ЛОРД»:

— Нас привлекали к несвойственной нам работе. Начинается перепись, учителя по всем дворам ходят. Где-то собака может укусить. Выборы начинаются — опять учителя. Субботники — опять учителя.

Положить этому конец должен новый Закон «О статусе педагога», который вступил в силу с нового года. Никаких принудительных подписок на газеты, не предусмотренные Законом отчёты и проверки тоже запрещены. Больше прав и поощрений, и в первую очередь, материальных. В два раза повысят надбавку за проверку тетрадей и классное руководство. Увеличится и оплата труда.

Гульшат Шаймерденова, главный специалист отдела управления образования СКО:

— На 25% повышается зарплата с 2020 года, в два раза в течение 4 лет. Вводится доплата за степень магистра научно-педагогического направления в размере 10 МРП по основному месту работы. Вводится государственная награда «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» с единовременным пособием 1000 МРП.

Это свыше 2,5 млн тенге. Поощрять выдающихся педагогов теперь могут и местные власти. Но стимулирующие выплаты не должны быть меньше 300 МРП — это почти 800 тысяч тенге. Приятный бонус в виде трех должностных окладов получат и те, кто подготовил призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

Также педагогам будут предоставлять земельные участки, служебное жильё. Подумали и о детях педагогов. Им места в детских садах предоставят первоочерёдно. На работников дошкольного образования закон и все его приятные бонусы тоже распространяются. Такого внимания они давно не получали, — говорят в детских садах.

Светлана Петелина, методист яслей-сада «Айголек»:

— Нас называли «горшками». Мы — начальное звено, к которому не было внимания со стороны государства и общества. Вот именно принятие Закона уравняло нас, подняло на одну ступень с учителем. Кроме этого, продолжительность отпуска увеличена с 42 до 56 дней.

От оскорблений преподавателей защитит поправка в кодекс об административных правонарушениях. За это придётся заплатить штраф порядка 30-ти МРП. Учителя надеются, что сейчас, после вступления Закона «О статусе педагога» в силу и повышения зарплаты, поднимется престиж профессии.

Айгерим Мукашева