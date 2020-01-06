7 января православные будут отмечать Рождество Христово

Анжелика Сычева, корреспондент:

— Шестое января для верующих — день особенный. Его называют рождественский сочельник. Вечером во всех храмах начались праздничные церковные службы.

Именно с Сочельника начинается праздник света и добра. В этот священный день церковь встречает прихожан в торжественном убранстве. Сюда люди идут с самого утра: ставят свечи, читают молитвы, просят всевышнего о самом сокровенном. В Сочельник и Рождество обращение к Богу имеют особенную силу, — говорит епископ Владимир.

Владимир, епископ Петропавловский и Булаевский:

— Сегодня мы все будем ждать, когда Вифлеемская звезда укажет нам путь к Рожденному Спасителю. Сегодня мы все ожидаем, что не только в далеком Вифлееме Иудейском на Святой земле, но и внутри нашего города, в наших храмах, домах, в нашем сердце родится Христос.

В Рождество каждый хочет верить в чудо — в то, что Иисус находится где-то рядом и защищает от бед и невзгод. Дети ждут подарков, взрослые молятся за здоровье и благополучие родных.

Североказахстанцы:

— Всех поздравляем с этим праздником. Желаем счастья всем, здоровья. Чтобы все были ближе к богу.

— Благодарим Господа за то, что он нас защищает, бережет. Верьте и молитесь Всевышнему.

После полуночи начинается праздничная литургия, а затем и празднование Рождества Христова. 7 января принято ходить в гости, а еще лучше самим принимать у себя родных и друзей. Это хорошая примета, которая символизирует удачу, достаток и хороший урожай в новом году.

Анжелика Сычева