Не 20 лет, а всю жизнь проведет за решеткой Игорь Дементьев

За преступления 15 ноября Деменьтев был приговор к 21 году лишения свободы. Решение суда не устроило потерпевшую сторону. Брат погибшей посчитал такое наказание слишком мягким для Дементьева. С учетом возражения суд пересмотрел решение.

Владимир Кириленко, председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда:

— Приговор специализированного межрайонного суда от 15 ноября 2019 года в отношении Деменьтева Игоря Владимировича изменить. Назначенное ему наказание по статье 99 части 2 пункты 1,2,5 ,4 в виде 20 лет лишения свободы заменить на пожизненное.

Анжелика Сычева