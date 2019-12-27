Две блестящие победы и 14 забитых шайб за два дня

Встречи проходили в гостях. В первой игре подопечные Александра Троицкого не оставили ни единого шанса соперникам. Забили 8 шайб и выиграли с сухим счетом. На следующий день «скакуны» повторно разгромили аутсайдеров чемпионата, забив им 6 голов. Но в тот раз наш страж ворот Дмитрий Хозяшев пропустил две шайбы.

Сейчас наши хоккеисты на 6 месте турнирной таблицы. С нового года начинается второй этап чемпионата страны. Следующие игры «Кулагер» проведет 7 и 8 января. На своем льду «скакуны» встретятся с командой «Актобе».

Ильгиз Нуриев, капитан ХК «Qulager»:

— Мы сделали все, чтобы выиграть. Для нас приятно, что мы за 1,5 месяца проиграли только одну игру. Поднялись в турнирной таблице и прибавился эмоциональный дух. Надеюсь, будем радовать болельщиков в Новом году.

Абай Альжанов