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Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Важное за неделю
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
Вечерние новости
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А.Махметова — рук. отдела управления координации занятости и социальный программ СКО
Актуальный вопрос
10:29 27 Декабря 2019
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