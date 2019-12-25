Североказахстанцы попали в ТОП -100 лучших студентов республики

Более 12 лет занятий фехтованием, активное участие в жизни родного колледжа дали свои плоды для Дениса Анацко. Студент учится на слесаря в машиностроительном колледже. Принять участие в конкурсе предложили преподаватели. По итогам голосования он набрал более 400 голосов. Признается, был приятно удивлён тому, что смог стать одним из лучших.

Денис Анацко, студент Машиностроительного колледжа г.Петропавловска:

— Мне просто позвонили и сказали, ты попал в топ 100. Я как раз был на соревнованиях, там я выиграл. И мне позвонили, поздравляют. Думал, что меня поздравляют с 1 местом, а, оказывается, поздравляли с тем, что в топ 100 попал. Был приятно удивлён.

В списке ТОП еще одна североказахстанка — Алмагуль Тастанова. За нее проголосовали почти 650 человек. Девушка отличается своей активной жизненной позицией, любит сочинять стихи. Новый титул для неё много значит и вдохновляет на большие достижения.

Алмагуль Тастанова, студентка Высшего колледжа им.М.Жумабаева:

— В будущем для меня важнее всего определиться в профессии, в которой я смогу постоянно саморазвиваться и достигать новых высот. А также хочу внести вклад в развитие нашей страны.

Поддержать талантливых и активных — главная цель проекта «ТОП 100 лучших студентов колледжей республики». Свои заявки на участие в нем подали 350 ребят со всего Казахстана. 14 из них — североказахстанцы, трое из которых попали в список лучших.

Гульнара Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В течение 19 года большое внимание уделялось со стороны Министерства образования. На сегодняшний день уже определены и профинансированы 9 колледжей, которые будут работать программы «Жас маман». Программа будет направлена на модернизацию организации ТиПО.

Победителям и участникам конкурса вручили значки и грамоты.

Айгерим Муканова