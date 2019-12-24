Начались рейды по местам продажи пиротехники

Абай Альжанов — корреспондент

— Спички, хлопушки, бенгальские огни. В преддверии новогодних праздников торговые дома и прилавки рынков пестрят огромным ассортиментом пиротехники. От такого изобилия глаза разбегаются. Но, вот есть одно «но». Как показывает практика, у продавцов петард и бомбочек нет разрешения на продажу. Возникает вопрос: а безопасно ли их покупать?

Сейчас горячая пора для спасателей и стражей порядка. Они выходят в рейды, чтобы проверить точки продаж пиротехнических изделий. В результате выяснили: многие предприимчивые торговцы даже не имеют лицензий. А если при использовании контрафакта пострадают люди? Чтобы этого не допустить, проводят профилактическую беседу с продавцами петард и салютов.

Жанат Жумажанов, старший инженер УЧС г.Петропавловска

— При покупке нужно убедиться, есть ли сертификат у продукции. В первую очередь необходимо изучить инструкцию, содержание пиротехнических изделий. Как правильно их нужно применять и использовать.

В Петропавловске находятся 2 точки, где продают пиротехнику по специальной лицензии. Одна из них расположена на рынке «Ассорти». Здесь можно встретить не только фейерверки, хлопушки и бенгальские огни, а еще новогодние украшения.

Полицейские и спасатели предупреждают, за реализацию контрафактной пиротехники грозит штраф 25 МРП. Это более 63 тысяч тенге. Кроме того, они рекомендуют североказахстанцам приобретать хлопушки и салюты в магазинах, которые имеют сертификат соответствия РК и Таможенного союза.

Абай Альжанов