Как сохранить историко-культурное наследие для следующих поколений

Места силы и большой энергии, для тех, кто чтит историю и не забывает о предках. Таких в Северном Казахстане около 600. Большая часть из них — памятники археологии. Она представляют особенную ценность для ученых — не только казахстанских, но и зарубежных.

В 2019-м в регионе было немало памятных дат: 20 лет мемориальному комплексу Карасая и Агынтая батыров, почти 40 — открытию поселения Ботай. Рядом с ним в 2020-м начнут строительство визит-центра. К этой работе планировалось приступить раньше, но из-за земельного вопроса сроки затянулись.

Рахат Мамбеталинов, директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— Поселение Ботай расположено на территории ГНПП «Кокшетау». Это природный заповедник, согласно закону, на территории природного заповедника ничего нельзя строить и делать. Сейчас ГНПП «Кокшетау» отдает на 49 лет часть участка земли, где расположено поселение Ботай, после чего на границе уже можно строить визит центр.

Богатым уходящий год стал и на находки. В 2020-м ученым предстоит подробно исследовать мавзолей эпохи Золотой Орды, его обнаружили в 700 километрах от Петропавловска. За сохранность уникального исторического объекта отвечает администрация Уалихановского района.

Их задача — не допустить к этому месту «черных» археологов. Не позволять потребительского отношения к наследию страны — задача центра по охране и использованию историко-культурного наследия. Он открылся год назад. За небольшой срок его специалисты успели немало сделать. Например, снять рекламные вывески с домов-памятников.

Рахат Мамбеталинов, директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— По рекламе на памятниках, данную линию должен контролировать отдел архитектуры и градостроительства, они выдают разрешения на рекламу. Мы провели работу с отделом архитектуры, с собственниками, выдали уведомления, что на зданиях — памятниках реклама запрещена.

От достижений центра — к вопросам, которые продолжают оставаться открытыми. В феврале наш телеканал рассказывал, как складывается судьба особняка Дмитриева, причем «складывается» в буквальном смысле слова.

Некоторые бетонные перекрытия старого здания в 2018-м рухнули и давят на хрупкие стены памятника. Последний собственник особняка умер 4 года назад, и за это время в законные права на исторический объект никто вступать не спешил.

Рахат Мамбеталинов, директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— Сейчас мы ведем работу с акиматом Петропавловска, чтобы признать здание без хозяина, после этого оно будут передано на баланс акимата города, и тогда мы будем искать новых собственников здания, чтобы его восстановить.

Но иногда и восстановление не спасает историко-культурное наследие. Дом невесты пусть и печальный, но очень хороший тому пример. Глядя на усадьбу купца Янгуразова, сложно сказать, что памятник несколько лет назад реставрировали. А выбитые окна доказывают, что его никто не охраняет.

Рахат Мамбеталинов, директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия при управлении культуры, архивов и документации по СКО:

— Мы в этом году обследовали это здание, теперь совместно с министерством культуры будет создана общая рабочая комиссия в январе-феврале, которая подтвердит недочеты, что неправильно было сделано, по этому зданию и сейчас мы планируем, что в 2021 году это здание будет сделано нормально.

Сохранить богатое историко-культурное наследие региона для следующих поколений. Специально для молодежи в этом году провели первый автоквест. Ребята в командах искали 11 исторических зданий. Для тех, кто не любит такой формат мероприятий, но очень хочет побывать в 20 сакральных местах Северного Казахстана, не покидая при этом Петропавловск, разработали 3Д-тур.

А еще с начала 2019-го центр по охране и использованию историко-культурного наследия возродил добрую традицию показа пленочных фильмов. За 12 месяцев их посмотрели десятки школьников, студентов и просто любителей старого исторического кино.

Дарья Пышмынцева