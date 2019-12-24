Активистка из СКО — одна из лучших в номинации «Международный волонтер Казахстана»

Ни дня и даже минуты без дела. Чуть больше недели назад Лилия Гизатуллина вернулась в Петропавловск после республиканского форума волонтеров «Birlik», который проходил в столице.

Эмоции и ощущения от поездки свежи в памяти активистки, но когда ты руководитель областного клуба волонтеров, анализировать их нет времени. Нужно работать над организацией последних мероприятий 2019-го и думать, как красиво и ярко войти в 2020-й. Все-таки впереди год волонтера.

Планов у ребят много, в том числе и по сотрудничеству с волонтерскими клубами других регионов и стран. В начале декабря на российском международном форуме в Сочи Лилия нашла много новых интересных знакомых, старалась перенять их опыт и подход к работе, учила языки.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтёров СКО:

— Присутствовало 125 стран, 6000 тысяч человек. Это была огромная площадка, после этого мероприятия у меня есть друзья по всему миру, нас ждут везде. Я рада, что нас приглашают, есть огромное количество соглашений с РФ. Мы хотим в этом году запустить практику, чтобы наши волонтеры совместно с волонтерами Победы РФ работали по нахождению родственников. Для этого будут волонтеры, которые их стороне будут помогать искать наших родственников, и на нашей стороне помогать искать родственников тех, кто живет в РФ.

Работа с активистами из других стран, два отборочных этапа и желание победить привели Лилию Гизатуллину к 3-у месту в номинации «Лучший международный волонтер».

Такое звание, грамоту, статуэтку и памятные призы она получила на республиканского форуме «Birlik» в рамках конкурса «Лучший волонтер года».

Состязание проходило 11 декабря в столице. До этого меньше месяца назад Лилию признали волонтером года региона, но награда полученная в Нур-Султане для активистки стала самой значимой.

Лилия Гизатуллина, руководитель клуба волонтёров СКО:

— Это было до слез, потому что я очень верила в эту награду, верила в свою победу. Это победа не только моя, победа всех моих ребят, благодаря этому узнают о волонтерстве в нашей области, благодаря этому нас приглашают в другие области, так как мы — профессионалы в своем деле и это очень круто, что мы на республиканском уровне сияем.

В Северо-Казахстанском клубе волонтеров сегодня состоят более 700 активистов. Его руководителем Лилия Гизатулина стала в 2018-м. Тогда же она поняла, что помощь людям и их объединение — главная цель ее жизни.