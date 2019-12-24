Аким района Шал акына объяснил отток населения массовой урбанизацией

В районе Шал акына живут чуть больше 18 тысяч человек. Рост экономики за 11 месяцев, по сравнению с прошлый годом, увеличился на 13,4 процента и составил чуть больше 44 млрд тенге.

Нурлан Есимов, аким района Шал акына:

— Основным индикатором уровня развития района является динамика роста инвестиций в основной капитал. За 11 месяцев 2019 года в основной капитал вложено инвестиций больше 4,4 млрд тенге, доля частных инвестиций составила 4,2 млрд тенге.

Сумма внушительная, но меньше, чем в прошлом году. В 2018 инвестиции превысили 5 млрд тенге. За 11 месяцев в районе открыли 4 магазина, массажный салон, зал торжеств, запустили производство брусчатки. Продолжается работа по переселению граждан из трудоизбыточных регионов, для них за счет средств предпринимателей построили 26 домов.

Нурлан Есимов, аким района Шал акына:

— С начала года в район прибыла 51 семья в составе 181 человек, которым выплачены субсидии на переезд и аренду жилья. В текущем году сумма выделенных средств составила 38,2 млн тенге.

В районе Шал акына работают 29 врачей и 161 человек среднего медицинского персонала. Тем не менее есть дефицит кадров, впрочем как и по всему региону. Не хватает узких специалистов. Таких как отоларинголог, маммолог, онколог, хирург и рентгенолог. Возможно, одна из причин, по которой специалисты не хотят ехать в районы, это отсутствие 25-процентной надбавки за работу в сельской местности.

Здесь 10 сельских округов и один город — Сергеевка. Кстати, в скором времени ее могут лишить этого статуса. В списке навылет еще три районных центра, так как в них проживают меньше 11 тысяч человек. Люди уезжают в другие регионы, но прибывают и новые специалисты.

Нурлан Есимов, аким района Шал акына:

— За последние три года в район прибыло 11 молодых специалистов, в том числе в текущем году 4 человека, 4 выпускника. Из коммунальной собственности района на баланс районной больницы в этом году передано 5 квартир.

А еще здесь самая низкая по области средняя зарплата. Может быть поэтому 425 человек уехали из района в этом году. По мнению Нурлана Есимова, это просто массовая урбанизация. За последние 10 лет каждый третий житель района переехал в Петропавловск. Здесь и работы больше, и бытовые условия лучше.

Много лет шалакынцы не могут дождаться, когда у них появится централизованное водоснабжение. В этом году разработали ПСД на подключение 4 сел. Остальные пока только мечтают. Зато в районе смогли решить проблему отопления средних учебных заведений — установили биокотлы. Это помогло сэкономить 37% средств, выделенных из местного бюджета на теплоснабжение школ.

Алена Хан