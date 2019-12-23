Мастер-класс для врачей обл.больницы провели ведущие хирурги

Лапараскопия грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Название операции звучит сложно и пугающе. Но сегодня бояться ее не стоит. Такое хирургическое вмешательство могло вызвать страх у казахстанских пациентов и врачей в начале 90-х годов.

Тогда, чтобы добраться до источника болезни и устранить его, медикам приходилось прибегать к помощи скальпеля. Сейчас, благодаря современному оборудованию, достаточно сделать нескольких миллиметровых проколов. После них пациент быстро встанет на ноги и за короткое время может вернуться к привычной жизни.

Серик Токпанов, хирург, заслуженный деятель РК:

— Через проколы в брюшной стенке вводится в брюшную полость телевизионная камера 10 мм в диаметре 16 мм увеличение дает. Далее, для инструментов делаются 5 мм проколы в брюшной стенке. Качество жизни меняется у них после операции, они три 4 дня всего лежат, бывает и два-три, люди физического труда приступают через две недели к своему труду.

Раньше процесс восстановления мог затянуться на месяц, а то и больше. Столичный хирург с 50-летним стажем Серик Токпанов приехал в Петропавловск вместе с коллегами, чтобы провести мастер-класс по разным лапараскопическим операциям. Специалистам областной больницы они рассказывают обо всех нюансах таких хирургических вмешательств.

Те, кто не ассистируют гостям главной североказахстанской здравницы, могут следить за ходом операции в режиме реального времени. Не только посмотреть и услышать, но и задать вопросы. Заслуженный врач России привык подробно описывать все, что делает, ведь только так можно поделиться опытом с коллегами. В Петропавловске московский хирург оперирует впервые.

Эдуард Галлямов, заслуженный врач РФ:

— Разнообразные такие операции будут выполнены. Не самой топовой сложности, но из категории продвинутых. Есть градации в эндохирургии, это базовые, продвинутые и экспертные операции. Чтобы выполнить даже продвинутые, нужно хирургу 5 лет учиться лапароскопии. Это другие навыки, эргономика, стереотипы движений и уровень оборудования. Это и видеосистема, и архивация, и инструменты, благо здесь все есть, и доктора работают на продвинутом уровне.

Развиваться и пробовать новое. В областной больнице это второй мастер-класс в этом году. Первый был летом, его проводил столичный хирург, специализирующийся на лечении ожирения.

Руслан Абетов, заместитель главного врача областной больницы:

— Эндоскопическая хирургия в нашей больнице развита давно, мы проводим операции в течение длительного времени, имеются подразделения эндоскопической хирургии, болезней печени и желчного пузыря, грыж. Есть направления, которые в нашей области только развиваются. Это оттачивание своих практических навыков, обогащение теоретических знаний. Наши специалисты проходят обучение как в клиниках Казахстана, так и ближнего, и дальнего зарубежья.

Всего за время мастер-класса казахстанские и российские специалисты вместе с хирургами областной больницы сделают 8 лапараскопических операций.

Дарья Пышмынцева