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Культура
Спорт
Власть
Погода
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Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Важное за неделю
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
Вечерние новости
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
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И.Якимова — психолог Дома мамы г.Петропавловска
Новости МТРК
,
Актуальный вопрос
21:50 23 Декабря 2019
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