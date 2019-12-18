Североказахстанские предприниматели — лучшие в Казахстане

Колбасные изделия ТОО «Казмясопродукт» удостоены звания «Лучшие товары продовольственного назначения» конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана». Все это благодаря качественному сырью, современному оборудованию и сохранению всех стандартов изготовления.

Сейчас на предприятии трудятся 140 североказахстанцев. В цехах «Казмясопродукта» изготавливаются более ста тридцати видов изделий. Кстати, этой осенью продукция удостоена трех золотых медалей на международной дегустационной выставке «WorldFood Moscow».

Свои заслуженные награды получили ещё два руководителя североказахстанских предприятий. ТОО «Ильинское» в номинации «Лучшее социально ответственное предприятие» конкурса «Парыз». А в номинации «За вклад в экологию» премию вручили ТОО «Изолит».

Алеа Хан