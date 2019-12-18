Больше инвестиций, рост в сельскохозяйственном секторе

Выпустили продукции на 626 млрд тенге. В сфере сельского хозяйства в этом году североказахстанцы потрудились на славу. Динамика ежегодная. За 4 года объём продукции увеличился в 1,5 раза. По темпам роста мы опередили среднереспубликанский показатель.

У СК огромный потенциал, отмечает глава региона. Только вот реализовывают его не во всех районах. В числе аутсайдеров по итогам 11 месяцев оказались Аккайынский, Жамбылский и Тимирязевский районы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В некоторых районах допущено снижение и в животноводстве: Кызылжарский — молоки и мясо. Тимирязевский — мясо. Также есть районы, где динамика не наблюдается, т.е. на одном уровне стоит. Это Акжарский, Жамбылский, Мамлютский, Уалихзановский. Это по мясу. По молоку — М.Жумабаева и Тайыншинский.

Вывести отрасль на новый уровень. Помогут в этом современные молочно-товарные фермы. В следующем году начнут строительство десяти комплексов. Стимулировать животноводов будут и материально. Каждую ферму поддержат за счет областного бюджета крупной суммой — от 200 до 250 млн тенге. Из госказны дадут еще и субсидии.

Все эти меры помогут развивать сельское хозяйство, а следовательно, увеличивать число рабочих мест и объемы инвестиции. Кстати, в СК почти половина вложений идет именно в сельскохозяйственную отрасль. Всего в этом году мы привлекли в регион почти 190 млрд тенге. Это на 12% больше, чем в прошлом. Но вот в промышленности региона картина менее радостная.

Арсен Казбеков, руководитель управления экономики СКО:

— Основная доля или 72,5% приходится на обрабатывающую промышленность, где объемы производства составили 158,6 млрд.тг. и не достигли уровня прошлого года на 2,2%. Системное снижение сохраняется в отрасли машиностроения, на долю которого приходится 18,2% объема обрабатывающей промышленности.

Виной — заводы ЗИКСТО и ПЗТМ. На последнем низкие показатели были и в прошлом году, но сейчас упали ещё на 48%. А спасательный круг в виде заказа почти на 5,5 млрд тенге долго не приплывал, хотя переговоры длятся с марта.

Плоды долгих обсуждений завод пожнет только в начале следующего года. Тогда ситуация изменится кардинально, говорит Кумар Аксакалов. Такой оптимистичный прогноз он дает и заводу ЗИКСТО, который простаивает с августа прошлого года.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Из-за конфликта РФ и Украины мы перестали получать литье на наш завод. Российские предприятия стали работать только на свои заказы. Мы пытались приобрести литье из Украины через Азовское море. Но себестоимость была бешеной. Мы не могли выдержать конкуренции, и завод встал.

Только в ноябре ситуация стала исправляться. Пени и штрафы списали, заводчане вышли на работу. ЗИКСТО обеспечит портфель заказов договор с «Қазақстан темір жолы», но это в следующем году. 2020-й, к слову, станет доходным для всего региона. Бюджет составит 244 млрд тенге. Это на 80 млрд больше, чем в 2018.

Половина средств пойдёт на социальную сферу. Но на госказну надейся, а сам не плошай. Это о сфере строительства, к которой есть нерасторопные подрядчики. Зимой нужно сносить ветхое, а летом возводить новое. Только вот площадки под объекты еще не все готовы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы настолько затягиваете вместе с акимом города. Время теряем. У вас нет ни одного готового дома, куда можно было бы людей размещать. Отмечаю медленную работу. Вообще, строители у нас работают очень слабо. Деньги готовы, готовы оплачивать. Никого нет! Сейчас что делать? На диване лежать вместо того, чтобы зарабатывать деньги?

В целом строить мы стали больше на 2%. Подвели областной показатель Мамлютский, Тимирязевский и район Магжана Жумабаева. Зато по вводу жилья отстающих нет. Сдали 154 тысячи квадратных метров. Это почти на четверть больше, чем в прошлом году.

Приятный бонус — платить за свет, воду и остальные коммунальные услуги мы будем столько же. Тарифы в Новом году не вырастут, заверил Кумар Аксакалов. Стараются держать под контролем и цены на социально значимые продукты.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:

— Из 19 наименований социально значимых продуктов у нас только 2 повышение РК. По соли и рису незначительное. Превышено пороговое значение на 15% только по капусте. Розничная цена — 85 тенге, морковь 80, лук 70.

Но нельзя допустить спекуляции в преддверии Нового года. В это время за банку горошка, майонез или картофель с морковью для традиционного оливье люди готовы переплачивать, чем и пользуются многие бизнесмены. За этим необходимо следить, подчеркнул Кумар Аксакалов.

Для школьников Новый год — это долгожданные каникулы перед самой ответственной и долгой четвертью. Наиграться и нагуляться надо наперед. Снежки, ледяные горки, лыжи и коньки. Для любителей последних у нас открывают хоккейные корты. Правда, их не все заливают.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Из 38 школ корты имеются в 13. Только в половине корты залиты. В городе 15 дворов с кортами, из которых только два залито. Кто должен заливать? Государство должно прийти, залить, снег расчистить?

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— По школам — в 9 мы залили, 4 зальем до конца недели.

В 9 дворах председатели КСК и вовсе отказались заливать коробки. Говорят, весной их затопит. Некоторые даже просят убрать корты. В то время как для тысяч других мальчишек и девчонок это настоящая мечта.

Не надо с коньками ехать в автобусе во дворец спорта или на стадионы. Вышел во двор и катайся в своё удовольствие. Здесь Кумар Аксакалов отметил слабую работу управлений образования и спорта.

Айгерим Мукашева