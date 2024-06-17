Трое детей утонули в СКО

Двое подростков из Тайыншинского района утонули в реке Чаглинка. 16 июня силами ДЧС проводились поиски. Тела найдены, извлечены из воды и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Один из них проживал в г. Тайынше, второй — в Атбасаре. Оба подростка 2008 года рождения, граждане Таджикистана. С начала купального сезона в регионе произошло 3 несчастных случая. Напомним, до сих пор ищут тело 10-летнего мальчика, утонувшего в реке Есиль. Поиски продолжаются уже третий день. По информации ДЧС, 14 июня мальчик с друзьями и младшим братом играл в воде во время купания. В какой-то момент ребёнка затянуло в водоворот. Сейчас водолазы активно продолжают поиски.

АЛИБЕК БОРОМБАЕВ, старший офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— Все случаи гибели зарегистрированы в неофициальных местах купания. Основная причина — оставление детей без присмотра родителей. На данный момент проводятся поиски ребенка 2013 г. р. Задействовано 45 человек сотрудников ДЧС, волонтёров. Задействованы беспилотные летательные аппараты и беспилотные подводные аппараты. ДЧС напоминает, чтобы люди соблюдали правила безопасности. В первую очередь, не купаться в местах не оборудованных для купания, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра.

Валерия Сиваш