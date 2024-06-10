На субботней ярмарке реализовано свыше 4 тысяч кг сельхозпродукции

Еженедельно на 3-х рынках Петропавловска проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Активное участие принимают сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия области. Населению представлено порядка 25 видов продукции. В ассортименте — мясо говядины, свинины, баранины, птицы, молочная продукция, картофель, овощи, продукция пчеловодства и перерабатывающих предприятий. Стоимость — на 10-15% ниже рыночной. С начала года на городских рынках проведено около 60 сельскохозяйственных ярмарок. Реализовано порядка 92,5 тонн продукции на общую сумму 123,5 млн тенге. Кроме того, в районах области проведено порядка 50 сельскохозяйственных ярмарок. 8 июня в Петропавловске прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием 7-и районов области. Реализовано свыше 4 тысяч кг продукции на 6 млн тенге.