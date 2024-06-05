В СКО завершается посевная кампания

На сегодня яровой сев в СКО составил 3,8 млн га. Это 88,9% от плана. Посев зерновых и зернобобовых составил 3 млн га, масличных — 611 тысяч га. В этом году под сельскохозяйственные культуры отвели 4,5 млн га, в том числе: под зерновые – 3,4 млн га, масличные – 751 тысяч га, кормовые — 379 тысяч га, картофель – 26 тысяч га, овощи – 5 тысяч га. По данным управления сельского хозяйства и земельных отношений, урожайность будет завесить от многих факторов. В целом приняты все необходимые меры для успешного прохождения весенне-полевых работ. Закрытие влаги завершено на площади 4,5 млн га, в почву внесено 106 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 1,4 млн га. Всего планируется внести порядка 260 тысяч тонн минеральных удобрений. Аграрии обеспечены удешевленным ГСМ. Его стоимость — 250 тенге за литр. В посевной задействовано почти 13 тысяч единиц тракторов различных модификаций, 14 тысяч единиц зерновых сеялок, 1,5 тысячи современных высокопроизводительных посевных комплексов. В регионе 219 машино-тракторных мастерских, все они работают в штатном режиме. Государственная поддержка в сфере сельского хозяйства на 2024 год составляет почти 61 млрд тенге, из них на развитие отрасли растениеводства – около 20,5 млрд тенге. Для контроля ситуации создан оперативный штаб по проведению ВПР. Возникающие проблемы рассматриваются в оперативном порядке.

Дарья Пышмынцева