Проект «Қалада бір күн» стартовал в Петропавловске

«Қалада бір күн» — совместный проект на период летних каникул специалистов управления образования и областного центра творчества детей и юношества. Он предоставляет возможность сельским мальчишкам и девчонкам провести один день в городе. Программу для них приготовили развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. Сегодня в Петропавловск приехали ребята из самых отдаленных районов: Уалихановского, Акжарского и Айыртауского.

МАФРУЗА НАУАНОВА, руководитель отдела управления образования СКО:

— Каждую среду и пятницу дети из районов будут приезжать к нам, в наш областной центр,посещать достопримечательности и детско- развлекательные центры. Мы сделали это в двух направлениях: они посещают «Мир аттракционов», областной краеведческий музей, резиденцию Абылай хана, а также они могут посетить аквапарк либо же это будет кинотеатр. Дополнительно мы учитываем просьбы районов, чтобы они хотели увидеть на территории города Петропавловска, в том числе это и ботанический сад, и детские развлекательные центры.

Возрастных ограничений нет, посетить его могут все желающие школьники. Особое внимание организаторы уделяют детям из социально уязвимых слоев населения.

— Настроение у меня хорошее, мне здесь все нравится, на сегодня большой план. Думаю, получу много эмоций.

— Мы пришли в музей, нам все понравилось. Здесь много исторических экспонатов, через них мы узнали свою историю, свои традиции. Мы очень рады, что приехали сюда.

— Я в первый раз пришла в музей, мне здесь все нравится. Нам много чего рассказали здесь. Очень рада, что приехала со своими друзьями в город.

Сегодня в город приехали 45 детей. В прошлом году за весь период программы охватили 800 человек, в этом году планируется увеличить до 1500 человек. В пятницу ожидают приезд ребят из Аккайынского и Есильского районов.

Александра Рудина